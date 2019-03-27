快訊／34家新版必比登推介名單出爐！名單大洗牌　12家新進店家曝光



▲欣葉菜脯蛋。（圖／欣葉國際餐飲集團提供）



記者黃士原／台北報導

在《台北米其林指南2019》的摘星名單公布前，米其林在27日率先公佈「必比登推介（Bib Gourmand）」的美食餐廳名單，第二屆的「必比登推介」名單增加到34家，其中有12家是首度獲選於指南中。



必比登推介是米其林評審員頒給餐飲業者的一項殊榮，這些餐廳供應物超所值的美味佳餚，並非一星、二星及三星等評鑑，而摘星名單預計在4月10日公布。



2019年新上榜的必比登推介名單如下（『N』表示首度獲選於指南中）：

阿城鵝肉（N）：中山區的台菜餐廳，是源自土城總店於2010開業的分店。打響名號的鵝肉來自雲林縣，有白切和煙燻兩種口味，而煙燻口味是招牌。

營業時間： 11:30–21:00

電話： 02-25415238

地址：台北市中山區吉林路105號



阿國切仔麵（N）：大同區的麵店，位於寧夏市場旁，店名取自傳統主食「切仔麵」－油麵配上豆芽菜和自製的油蔥酥，湯頭則是每天用豬骨熬煮數小時的清湯，美味可口。

營業時間：10:30–20:30

電話： 02-25578705

地址：台北市大同區民生西路81號



四川吳抄手：大安區的川菜館，60多年前以一家小麵館起家，店名取得一目了然。招牌的紅油豬肉水餃用的是豬後腿肉，包在特製的餃子皮裡。菜單每季都會有變化。

營業時間：11:30–14:30, 17:30–21:30

電話：02-27721707

地址：台北市大安區忠孝東路4段250-3號



都一處（N）：信義區的北平菜館，擁有60多年的歷史，菜色豐富多元，皆傳授自店老闆的曾叔，他曾是清朝慈禧太后的御廚。酥脆多汁的「炸丸子」採用豬後腿肉切塊製成，來店必嚐。

營業時間：11:00–14:00, 17:00–21:00

電話： 02-27206417

地址：台北市信義區仁愛路四段506號



人和園（N）：中山區的滇菜館，自1956年以來一直供應正統的雲南美食，有些菜餚在準備上還頗為繁瑣，煞費工夫。最令人驚豔的料理是「豇豆釀百花」，用豇豆包裹碎蝦仁，創造出有趣的食材對比和多層次的味覺享受。

營業時間：11:30–14:00, 17:30–21:00

電話:02-25682587



地址:台北市中山區錦州街16號

賣麵炎仔（N）：大同區的麵攤，位在一棟舊式公寓的一樓，已有80多年的歷史。總是有顧客前來排隊買他們的油麵或米粉，可選擇用豬骨熬成的湯麵配上美味的內臟和雞肉，也可以選擇用甜醬調味的乾麵。

營業時間：08:00–15:00

電話：02-25577087



地址：台北市大同區安西街106號

女娘的店（N）：士林區的台菜餐廳，裝潢採1950年代的農舍風格，並以店老闆故鄉的紀念品做裝飾，烘托店裡的經典家常菜。招牌菜「古早味烘肉」選用當天現宰的黑豬肉，肉質綿密，入口即化。

營業時間： 17:00–00:00

電話： 02-28741981

地址：台北市士林區天母東路97號

榮榮園（N）：大安區的江浙菜館，主廚在店裡已掌廚30年，每道菜皆維持1965年開店以來的製作方式。必嚐的美食「烤排骨」是以洋蔥湯慢火燉煮6小時，直到骨肉自動分離，用「光餅」夾著吃，滋味一絕。

營業時間：11:30–14:00, 17:00–21:00



電話： 02 2703 8822



地址：台北市大安區信義路四段25號



番紅花：士林區的印度餐館，店面和牆柱以白色的灰泥粉飾，質樸高雅；落地窗的設計則是引入充足的自然採光。招牌菜是「喀拉拉雞肉咖哩（murgh Kerala）」和「芫荽雞肉咖哩（murgh kothmeri）」，店內甚至還有廚師在角落製作印度烤餅（naan）供顧客點選享用。

營業時間：11:30–14:00, 17:30–21:30



電話： 02-28714842



地址：台北市士林區天母東路38之6號



欣葉小聚今品（N）：南港區的台菜餐廳，是老字號「欣葉台菜」的姊妹店，菜色是台式合菜，且標榜低油、低鹽，充分迎合小團體和家庭聚會。招牌菜如「青龍皮皮挫」、「蛋煎干貝絲瓜」，都是其他店吃不到的原創料理。

營業時間：11:30–14:30, 17:00–21:30



電話： 02-27851819



地址：台北市南港區經貿二路166號1樓號中國信託金融園區A棟

天下三絕（N）：大安區的麵館，有別於一般狹小的麵店，室內空間高貴典雅，料理口味亦是不凡－招牌菜「天下三絕牛肉麵」，使用牛尾、腱心肉、牛腱、牛筋四個不同部位，讓饕客一次飽嚐多種肉質風味。

營業時間：11:30–14:30, 17:30–20:30



電話：02-27416299



地址：台北市大安區仁愛路四段27巷3號



義興樓（N）：文山區的台菜餐廳，創始於1938年，目前是由第四代傳承經營，始終堅持高品質又平價的古早味料理。招牌菜「金錢蝦餅」內裹鮮蝦餡料和豬後腿油，炸到金黃酥脆，每咬一口都爆漿，美味四溢。



營業時間：11:00–14:00, 17:00–20:00

電話：02-29313966

地址：台北市文山區景文街121號



