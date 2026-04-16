基隆兩坪大迷你麵攤天天排隊！油蔥拌麵、古早味餛飩湯只要30元

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撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者蘇相云

「三角窗麵擔」是每次來到基隆只要有開就一定會吃的小麵攤，店面小小不起眼，生意卻是好得嚇嚇叫，賣的品項很單純，麵食配餛飩，再來個蛋包湯，常常下午兩點多就賣光光，這股樸實無華單純的味道真的很喜歡！

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▲「三角窗麵擔」就在基隆忠三路上，附近知名店家很多，天天鮮排骨飯、遠東水煎包、孝三路大腸圈，隨便走一個巷子都有不少美食在其中。

這裡空間很小

加上麵攤前的座位也大概十來個，空間大概兩坪，工作人員在後面包餛飩，前台則是不停地煮麵，中午來用餐要排隊，但是不用排太久。

菜單

價格都銅板價，湯、乾麵、餛飩湯通通30元、餛飩麵60元，喜歡他們家餛飩的也可以買生餛飩回家，只是這天現場的生餛飩都不夠現場的客人吃了，工作人員說想要買可能要等到下午四點之後；麵條也有分寬麵細麵。

乾麵

想吃細麵但是賣光光了

他們家的乾麵就是油蔥配豬油，一上桌要趕快攪拌不然會蠻乾的，吃起來的味道很單純，豬油跟油蔥的香氣拌麵，簡簡單單味道就很美味。

餛飩湯

▲餛飩很小顆，但是肉餡細緻有Q度，餛飩吃起來的口感很滑嫩，一下子就滑到肚子裡去了。

▲吃過不少基隆乾麵，但是目前最喜歡的還是這一家，簡簡單單的古早味真的百吃不膩！

三角窗麵擔

地址：基隆市仁愛區忠三路52號

營業時間：06：00～15：00（周一／日公休）

水晶安蹄 不務正業過生活

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