南港飯店Buffet餐廳推4人同行1人免費　下午茶第2位半價優惠

▲敘日全日餐廳本季推出期間限定「沖繩假期．海味盛宴」。（圖／六福萬怡提供）

記者黃士原／台北報導

搶攻春夏聚餐與國旅商機，位於南港車站上方的台北六福萬怡酒店推出限時住房餐飲優惠，即日起至6月9日，敘日全日餐廳平假日午、晚餐4人同行1人免費，下午茶第2位半價優惠。此外，5月到台北新板希爾頓酒店「悅．市集」用餐，身分證含「5」就享4人同行1人免費。

位於台北市南港區的敘日全日餐廳，本季推出期間限定「沖繩假期．海味盛宴」，以沖繩飲食文化為靈感，集結多道南島風味料理，包括海葡萄章魚沙拉、南島風和牛塔可飯及沖繩黑糖味噌滷豚肉、沖繩章魚大阪燒、沖繩風味苦瓜香煎豬梅花、沖繩握壽司與手卷等菜色。

搶攻春夏聚餐與國旅商機，敘日全日餐廳即日起至6月9日午晚餐祭出4人同行1人免費，下午茶第2位半價優惠。午晚餐單筆消費滿3000元還可參加抽獎，獎項包括沖繩來回機票、沖繩麗星郵輪雙人遊及KKday 500元折扣券。

▲台北新板希爾頓酒店悅．市集全日自助餐廳。（圖／台北新板希爾頓酒店提供）

另外，迎接5月母親節檔期，台北新板希爾頓酒店推出系列餐飲獻禮搶攻家庭聚餐商機，「悅．市集」全日自助餐廳5月推出「媽媽專屬號碼日」優惠（不含5月9日至10日），身分證字號含「5」可享4人同行1人免費；5月9日、10日加碼提供龍蝦位上服務，每位餐價1780+10%元。

▲「龍重雙饗：龍蝦・嫩煎龍虎斑」。（圖／王品提供）

「王品牛排」則是展開尋人任務，只要姓名中有「真」、「淑」、「美」、「麗」中任一同音字，即日起到5月29日，平日到店消費2客套餐，就款待「龍重雙饗：龍蝦・嫩煎龍虎斑」1份，飽滿鮮甜的龍蝦，搭配肉質細緻的嫩煎龍虎斑，佐以龍蝦奶油醬汁。