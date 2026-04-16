ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

南港飯店Buffet餐廳推4人同行1人免費　下午茶第2位半價優惠

▲敘日全日餐廳本季推出期間限定「沖繩假期．海味盛宴」。（圖／六福萬怡提供）

▲敘日全日餐廳本季推出期間限定「沖繩假期．海味盛宴」。（圖／六福萬怡提供）

記者黃士原／台北報導

搶攻春夏聚餐與國旅商機，位於南港車站上方的台北六福萬怡酒店推出限時住房餐飲優惠，即日起至6月9日，敘日全日餐廳平假日午、晚餐4人同行1人免費，下午茶第2位半價優惠。此外，5月到台北新板希爾頓酒店「悅．市集」用餐，身分證含「5」就享4人同行1人免費。

位於台北市南港區的敘日全日餐廳，本季推出期間限定「沖繩假期．海味盛宴」，以沖繩飲食文化為靈感，集結多道南島風味料理，包括海葡萄章魚沙拉、南島風和牛塔可飯及沖繩黑糖味噌滷豚肉、沖繩章魚大阪燒、沖繩風味苦瓜香煎豬梅花、沖繩握壽司與手卷等菜色。

搶攻春夏聚餐與國旅商機，敘日全日餐廳即日起至6月9日午晚餐祭出4人同行1人免費，下午茶第2位半價優惠。午晚餐單筆消費滿3000元還可參加抽獎，獎項包括沖繩來回機票、沖繩麗星郵輪雙人遊及KKday 500元折扣券。

▲台北新板希爾頓酒店悅．市集全日自助餐廳。（圖／台北新板希爾頓酒店提供）

另外，迎接5月母親節檔期，台北新板希爾頓酒店推出系列餐飲獻禮搶攻家庭聚餐商機，「悅．市集」全日自助餐廳5月推出「媽媽專屬號碼日」優惠（不含5月9日至10日），身分證字號含「5」可享4人同行1人免費；5月9日、10日加碼提供龍蝦位上服務，每位餐價1780+10%元。

▲「龍重雙饗：龍蝦・嫩煎龍虎斑」。（圖／王品提供）

「王品牛排」則是展開尋人任務，只要姓名中有「真」、「淑」、「美」、「麗」中任一同音字，即日起到5月29日，平日到店消費2客套餐，就款待「龍重雙饗：龍蝦・嫩煎龍虎斑」1份，飽滿鮮甜的龍蝦，搭配肉質細緻的嫩煎龍虎斑，佐以龍蝦奶油醬汁。

關鍵字： 吃到飽 Buffet 美食雲 美食優惠

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【差點登出人生】國道驚見血滴子「飛天鐵條」！　「直插擋風玻璃」驚悚瞬間曝

推薦閱讀

歇業半年傳好消息！關山臭豆腐6月復出

歇業半年傳好消息！關山臭豆腐6月復出

CREMIA推台灣限定「焦糖海鹽冰淇淋」　還有升級版黑巧口味

CREMIA推台灣限定「焦糖海鹽冰淇淋」　還有升級版黑巧口味

「避暑旅遊」爆紅　台灣人搜內蒙古飯店狂飆300%

「避暑旅遊」爆紅　台灣人搜內蒙古飯店狂飆300%

「定食8」20周年慶抽20隻炸蝦兌換券

「定食8」20周年慶抽20隻炸蝦兌換券

北投中心新村「心村聚」4/18開跑

北投中心新村「心村聚」4/18開跑

華航攜8旅行社推「華麗美洲」玩法

華航攜8旅行社推「華麗美洲」玩法

南港飯店Buffet餐廳推4人同行1人免費

南港飯店Buffet餐廳推4人同行1人免費

基隆兩坪大迷你麵攤天天排隊！

基隆兩坪大迷你麵攤天天排隊！

搭「新台馬輪」玩花蓮3天2999元起

搭「新台馬輪」玩花蓮3天2999元起

酷聖石聯名吉伊卡哇推2款新口味　「蜂蜜蛋糕、珍奶」變冰淇淋

酷聖石聯名吉伊卡哇推2款新口味　「蜂蜜蛋糕、珍奶」變冰淇淋

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

凌晨2點半開攤！深夜油飯隱身萬華暗巷

老爺線上旅展「住宿券3400元」賣4天

古亭新開幕「劍玉咖啡廳」不限時附插座

米其林公布4月新入選餐廳

中和排隊豬腳飯！澎湃腿庫便當才賣120

速食店南霸天「丹丹漢堡」再收1家

內湖景觀咖啡「價格隨喜、每人限一杯」

一手私藏推「埃及紅茶系列」　買2杯送限量保冷袋

帶媽住六福莊「24小時只要8888元」

陸宣布推動開放滬閩居民赴台自由行　旅遊業：政府儘速解除禁團令

熱門行程

最新新聞更多

歇業半年傳好消息！關山臭豆腐6月復出

CREMIA推台灣限定「焦糖海鹽冰淇淋」　還有升級版黑巧口味

「避暑旅遊」爆紅　台灣人搜內蒙古飯店狂飆300%

「定食8」20周年慶抽20隻炸蝦兌換券

北投中心新村「心村聚」4/18開跑

華航攜8旅行社推「華麗美洲」玩法

南港飯店Buffet餐廳推4人同行1人免費

基隆兩坪大迷你麵攤天天排隊！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366