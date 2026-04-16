「定食8」20周年慶抽20隻炸蝦兌換券　3款米線定食新上市

▲「定食8」20周年慶抽20隻炸蝦兌換券。（圖／爭鮮提供）

記者黃士原／台北報導

爭鮮餐飲旗下品牌「定食8」今日起至7月15日，與連續兩年入選《越南米其林指南》的Maison 1929餐廳合作，推出3款星級米線定食，把越南經典風味帶進日式餐桌。除了新品，歡慶品牌20周年，只要完成粉專上的指定任務，有機會抽中「20隻蝦爆炸盤」兌換券。

▲「定食8」3款米線定食新上市。（圖／爭鮮提供）

位於河內的「Maison 1929」同時呈現傳統與現代的美味，連續兩年獲得《越南米其林指南》入選餐廳，爭鮮旗下「定食8」今日宣布兩品牌聯名合作，推出3款新品，「炙燒雙肉沾拌米線」以慢燉牛筋與炙燒五花叉燒擔任雙主角，再拌入魚露、生菜與炸春捲；「酸辣蟹湯米線」則以濃郁叻沙蟹湯為底，搭配鮮嫩鯰魚與酥脆炸蝦；「香烤豬腳米線」則選用慢火細烤豬腳，刷上特調甜醬鎖住焦香，鹹甜交織。

除新品上市外，定食8歡慶20周年，推出一系列話題活動，其中最吸睛的「20隻蝦爆炸盤」挑戰活動，只要在粉專上完成指定任務，有機會抽中「20隻蝦爆炸盤」兌換券。同時也針對4月壽星推出雙重優惠，壽星本人出示證件，消費任一定食，可免費獲得可爾必思1杯以及定食兌換券1張。

▲「禾間糧倉」的身分證優惠又回來了。（圖／禾間糧倉提供）

另外，台中人氣早午餐「禾間糧倉」4月19日至5月10日再推出身分證活動，只要對中「20262」任3碼，點2份主餐就送1盤單點嫩汁牛排，點4份主餐送2盤單點嫩汁牛排，以此類推，同行或同桌上限為3份。不吃牛者可換香酥炸魚排或香烤雞腿排。