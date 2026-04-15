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凌晨2點半開攤！深夜油飯隱身萬華暗巷　續湯免費超佛心

DARREN蘋果樹

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Darren蘋果樹(阿樹いっき)我是桃園部落客喜歡美食、旅遊、美酒和廟宇文化。2019年桃園上好攤評審，從無名小站開始寫文至今累積4000篇以上文章。

▲▼萬華深夜2點半開賣「三條路油飯排骨酥湯」，必吃油飯。（圖／部落客DARREN提供）

撰文攝影／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者蘇相云

這家隱藏版萬華美食「三條路油飯＆排骨酥湯」，營業時間從深夜2點半開賣，表定早上8點打烊，但是常常6點多就賣完，這間可是不少在地人的私藏美食，有些人在深夜或凌晨工作，就會來到這裡吃碗飯喝個熱湯，他們家的油飯以及滷肉飯都很受歡迎，而我自己則是很喜歡排骨酥湯，還能免費續湯有夠棒，趕緊來跟大家分享。

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▲▼萬華深夜2點半開賣「三條路油飯排骨酥湯」，必吃油飯。（圖／部落客DARREN提供）

位置
隱藏版萬華美食「三條路油飯＆排骨酥湯」，地址就在台北市萬華區長順街14巷11號，原本位置在環南果菜市場旁三條路福德宮旁，後來才搬到不遠處長順街14巷弄內，距離原來的位置也不遠，藏在巷弄內的街邊小吃攤，在深夜暗巷內這裡卻是燈火通明人氣滿滿。

▲▼萬華深夜2點半開賣「三條路油飯排骨酥湯」，必吃油飯。（圖／部落客DARREN提供）

營業時間
為了要吃這間，樹小編則是衝了3次，第一次到了已經賣完，第二次去也是太晚，所幸我乾脆深夜就跑來吃，總算讓我吃到，也算是皇天不負愛吃人。營業時間在深夜2點半開賣，平日在6點前應該都還有，假日真的就不一定，總之想吃還是建議早點去。

▲▼萬華深夜2點半開賣「三條路油飯排骨酥湯」，必吃油飯。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼萬華深夜2點半開賣「三條路油飯排骨酥湯」，必吃油飯。（圖／部落客DARREN提供）

用餐環境
就是小吃攤旁簡單擺上幾桌鐵桌椅，然後攤位前面也可以坐，不少人都是在地老客人，都還會跟店家閒聊個幾句，有些人則是熟門熟路點餐找位子內用，樹小編很愛這樣的小吃攤氛圍，有種特別的人情味。

▲▼萬華深夜2點半開賣「三條路油飯排骨酥湯」，必吃油飯。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼萬華深夜2點半開賣「三條路油飯排骨酥湯」，必吃油飯。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼萬華深夜2點半開賣「三條路油飯排骨酥湯」，必吃油飯。（圖／部落客DARREN提供）

菜單
菜單價錢請依店家現場為主，主打就是油飯、滷肉飯、雞滷飯，然後湯品會有排骨酥湯、四神湯、綜合丸子湯等等，價錢不貴而且越晚來可以選擇的品項越少。別看店家的店名寫著油飯，來到現場內用我才發現，原來滷肉飯也很受歡迎，不少人都會外帶滷肉飯然後加滷蛋。

▲▼萬華深夜2點半開賣「三條路油飯排骨酥湯」，必吃油飯。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼萬華深夜2點半開賣「三條路油飯排骨酥湯」，必吃油飯。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼萬華深夜2點半開賣「三條路油飯排骨酥湯」，必吃油飯。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼萬華深夜2點半開賣「三條路油飯排骨酥湯」，必吃油飯。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼萬華深夜2點半開賣「三條路油飯排骨酥湯」，必吃油飯。（圖／部落客DARREN提供）

▲樹小編點了油飯、排骨酥湯以及荷包蛋，荷包蛋數量也不多，後面就漸漸賣光了，我選擇坐在小吃攤餐台旁邊，聽到店家都會跟客人打招呼有夠親切。

招牌油飯
我點了小碗油飯份量剛好不多不少，油飯上面會淋上甜醬，然後油飯入口會有些許香菇的香氣。調味主要是甜醬的滋味，米飯則是還挺軟Q，喜歡吃辣也可以加點辣椒，建議如果不喜歡吃油飯的朋友，也可以選擇滷肉飯，同樣很受歡迎。

▲▼萬華深夜2點半開賣「三條路油飯排骨酥湯」，必吃油飯。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼萬華深夜2點半開賣「三條路油飯排骨酥湯」，必吃油飯。（圖／部落客DARREN提供）

排骨酥湯
再來這碗是排骨酥湯，裡面會有排骨酥以及白蘿蔔，而且給的份量還不錯，深夜來上一口熱熱的排骨酥湯，整個心情都好了起來，湯頭也很鮮甜涮嘴，如果熱湯喝完還可以免費續湯。另外樹小編覺得他們家的排骨酥也很好吃，不會有太多骨頭，能吃到不少赤肉很入味。

▲▼萬華深夜2點半開賣「三條路油飯排骨酥湯」，必吃油飯。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼萬華深夜2點半開賣「三條路油飯排骨酥湯」，必吃油飯。（圖／部落客DARREN提供）

▲相較於油飯的部分，我則是偏愛他們家的排骨酥湯，店家態度很好很親切，推薦給大家！

▲▼萬華深夜2點半開賣「三條路油飯排骨酥湯」，必吃油飯。（圖／部落客DARREN提供）

三條路油飯＆排骨酥湯

地址：台北市萬華區長順街14巷11號
電話：0920－272783
營業時間：02：30～08：00（周一公休）

DARREN蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

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