老爺線上旅展「住宿券3400元」只賣4天　威斯汀下殺3.3折

▲老爺酒店集團將於4月20日中午12點起推出限時4天「線上旅展」。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

搶攻暑假旅遊商機，各大飯店集團提前推出旅展優惠。老爺酒店集團將於4月20日中午12點起推出限時4天「線上旅展」，主打全台通用住宿與餐飲票券；同時，宜蘭力麗威斯汀度假酒店也祭出春夏旅展優惠，最低下殺3.3折。

▲老爺酒店首推每張3,400元的聯合住宿券，可於全台10家飯店彈性使用。（圖／業者提供）



老爺酒店首推每張3,400元的聯合住宿券，可於全台10家飯店彈性使用，並延伸泡湯一日遊玩法。業者指出，持1張券，可於礁溪老爺享平日野天風呂雙人泡湯，加贈醴泉酒吧雙人下午茶；於北投老爺可享雙人獨立湯屋泡湯90分鐘，加贈PURE歐式餐廳雙人英式下午茶或早午餐二選一。聯合住宿券買20張送2張、買30張送3張，以此類推。

▲持1張券，於北投老爺可享雙人獨立湯屋泡湯90分鐘，加贈PURE歐式餐廳雙人英式下午茶或早午餐二選一。（圖／業者提供）



住宿部分，持1張券即可入住新竹老爺酒店或老爺會館台北林森，每人每晚最低千元有找；持2張券入住台北老爺雙人尊爵套房含早餐，贈雙人宵夜紅燒牛肉麵，7-8月指定日入住再享第三人免費加床。持3張券可入住礁溪老爺雙人洋式標準套房一泊二食，6月底前預約暑假平日，再享加贈一位孩童免費入住。

▲知本老爺酒店歷經大規模改裝，預計9月重新開幕，此次旅展搶先推出12,888元三天兩夜住宿券。（圖／業者提供）

此外，55歲以上旅客使用聯合住宿券，可享延遲退房與限量升等禮遇；另推出台南老爺4人房4,599元、礁溪老爺和式山景房4人15,999元等親子商品。

值得關注的是，知本老爺酒店歷經大規模改裝，預計9月重新開幕，此次旅展搶先推出12,888元三天兩夜住宿券，含早、晚餐，10月底前加碼旺日免加價。

▲▼宜蘭力麗威斯汀春夏旅展開跑；百坪大的獨棟雙臥室泳池別墅。（圖／業者提供）



另外，宜蘭力麗威斯汀度假酒店推出春夏旅展，住宿最低3.3折起，客房一泊一食7,200元起、連泊專案13,600元，百坪雙臥泳池Villa 28,888元起並享買6送1；另有999元「饗樂券」，可自由搭配餐飲或泡湯，並享買10送1優惠。