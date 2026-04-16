搭「新台馬輪」玩花蓮3天2999元起　開放自駕汽機車限量登船

▲新臺馬輪「基隆↔花蓮」微旅行7月3日與8月7日二梯次出發。（圖／易飛旅遊提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

夏天正是搭船出遊、觀星看海與探訪秘境的絕佳時機。易飛旅遊今年暑假再度攜手「新臺馬輪」，推出7月3日與8月7日限定的「基隆↔花蓮」微旅行，主打周五晚間出發、周日返程，不必請假就能輕鬆成行，3天2夜每人2,999元起。

▲搭乘賞鯨船出海近距離觀賞鯨豚。



航班於周五晚間10點30分自基隆港啟航，周日下午1點30分由花蓮返航，晚間約7點30分抵達基隆。自由行方案包含來回船票、住宿與接駁服務，並開放自駕汽機車限量登船；團體行程則規劃賞鯨、七星潭、大石鼻步道及達基力部落體驗，8月加碼六十石山金針花季，3天2夜6,599元起，住宿搭配理想大地、富野等飯店。

▲▼「新臺馬輪」吧檯；經濟艙臥鋪。



船上體驗也是一大亮點，「新臺馬輪」除配備現代化臥鋪、飲品吧台及親子友善設施，2梯次微旅行安排觀星專家陳冠榮，帶旅客欣賞無光害海上星空及太平洋日出，並加入心靈演奏家許綺娟現場音樂演出，在浪濤聲中放慢步調，體驗自然與藝術的海上盛宴。

▲和平島地質公園阿拉寶灣深度環境解說。（圖／和平島地質公園提供，下同）



此外，基隆和平島地質公園阿拉寶灣將於5月1日至9月30日開放，只要姓名中包含「世、界、秘、境」任一字（需同字），即可免費參與秘境深度環境解說，走進平時不對外開放的管制區，探訪花豹岩、法老岩等自然奇景，還能在清晨限定時段欣賞和平島日出。

▲▼夏季限定「營業外時間入園」也已開放預約。



同時，夏季限定「營業外時間入園」也已開放預約，讓旅人於清晨欣賞日出，並採人數管制，兼顧生態保護與旅遊品質，提醒出發前須先查詢當日潮汐開放時間。