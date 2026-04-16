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全球暖化讓「避暑旅遊」爆紅　台灣人搜內蒙古飯店狂飆300%

▲▼旅行,風景。（圖／免費圖庫PEXELS）

▲「避暑旅遊」（coolcations)成為今年最受矚目的旅遊關鍵字。（圖／免費圖庫PEXELS）

記者蔡玟君／綜合報導

「避暑旅遊」（coolcations)成為今年最受矚目的旅遊關鍵字！隨著全球暖化加劇，今年2月剛寫下史上第五高溫紀錄，這股熱浪正徹底改變旅人的出遊習慣。旅遊電商Trip.com根據最新數據觀察，今年初以來「避暑旅遊」相關搜尋量年增達 74%，顯示旅客正積極尋找高溫避風港，日本札幌、中國大陸內蒙古與雲南因夏季均溫涼爽，成為亞洲旅人的清涼首選，其中內蒙古在台灣市場的飯店搜尋增幅更突破 300%。

Trip.com表示，避暑旅遊成為最新旅遊趨勢，也帶動涼感目的地搜尋暴增，其中又以高緯度與南半球為首選。除了札幌、內蒙古成旅客新寵，冰島、挪威與瑞士等具備冰川地景的國家，搜尋量也顯著成長，而台灣人對澳洲、紐西蘭的機票搜尋也出現三位數成長，「去南半球過冬」的反季節旅遊需求逐漸增加。

▲▼ 旅遊,腸胃健康,健康守則,專家建議,旅行提示,便秘,脹氣。（圖／Pexels）

▲旅客在規劃消暑行程時，也將環境影響加入考量。（圖／Pexels）

這波避暑熱潮背後，也反映出旅客對環境保護的重視。Trip.com觀察到，旅客在規劃消暑行程時，已開始將環境影響納入考量，根據數據顯示，平台上的電動與混合動力租車預訂量每月成長超過 10%，顯示旅人更願意選擇節能交通工具。

而深度在地體驗也倍受旅客重視， 透過Trip Moments社交平台，更多人分享如何「逃離高溫」並深入當地文化，如參與剪紙、竹編等傳統技藝，減少對環境的衝擊並促進文化保存。

旅遊電商Klook則聚焦於台灣人到韓國旅遊時的旅遊行程改變。今年4月中在社群發起調查，高達58%台灣旅客表示，於韓國旅遊時會安排「美容與造型」相關體驗，結合造型與風格的「韓系體驗」已成為台灣旅客的熱門選擇。

進一步觀察熱門項目，「個人色彩分析」以37%奪下冠軍，成為最多人的體驗首選，其次為韓系美妝美髮（31%）、韓系寫真（22%），以及自製潔膚面膜或香水（10%）。從外在造型到專屬氣味，不僅提升旅程記憶點，也找到最適合自己的流行風格。

Klook站上目前提供多種美容與造型體驗供選擇，同步透過「Klook 137最便宜」活動，讓旅客規劃韓國行程更輕鬆，包含每週一開搶韓國樂園1折券、每週三海外限量3折券、每週日韓國行程限量7折券。此外，5月14日前輸入優惠碼「10ESIM202603」，韓國Klook eSIM享最低10元起。

關鍵字： 全球暖化 亞洲旅遊 Trip.com 避暑旅遊

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