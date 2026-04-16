酷聖石聯名吉伊卡哇推2款新口味　「蜂蜜蛋糕、珍奶」變冰淇淋

▲COLD STONE攜手吉伊卡哇推出第2波聯名活動。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

COLD STONE（酷聖石）聯名吉伊卡哇第2波活動明天起到6月4日展開，期間推出「戀戀長崎蛋糕」與「珍愛阿薩姆」兩款冰品，並附上限量專屬角色造型湯匙，還可用99元加購角色徽章。

▲戀戀長崎蛋糕。

▲珍愛阿薩姆。

「戀戀長崎蛋糕」將冰淇淋做成長崎蜂蜜蛋糕風味，再加入蜂蜜蛋糕、酥脆餅乾及小麻糬，再搭配吉伊卡哇造型湯匙。「珍愛阿薩姆」則以阿薩姆茶歐蕾冰淇淋拌入紅茶酥餅及海綿蛋糕，再淋上黑糖珍珠，並搭配小八貓造型湯匙。

業者表示，以上2款冰淇淋內含吉伊卡哇專屬紙杯、湯匙及插卡，送完為止。

▲8款角色徽章採預購出貨。

此波活動COLD STONE推出限量吉伊卡哇角色徽章別針，有吉伊卡哇、小八貓、兔兔、小桃鼠、栗子饅頭、海獺、風獅爺及古本屋角色一共8款，買1份聯名冰淇淋可99元加購1個，買2杯可加購2個，每人限購10個，隨機出貨，售完為止。徽章採預購方式，5月24日至6月4日於原預購門市取貨。

▲紐約起司夾心貝。

▲糖霜草莓夾心貝。

Krispy Kreme即日起也開賣全新「經典美國派系列」，其中「紐約起司夾心貝」採用鬆軟糖霜夾心貝佐以起士內餡，外層撒上焦糖杏仁脆餅粒；「糖霜草莓夾心貝」則搭配酸甜草莓醬餡，售價皆為57元。

另提供6入與12入兩款經典美國派禮盒，皆內含2顆經典美國派甜甜圈，其他為綜合口味，綜合口味限47元以下，可加價換購，定價為280元及480元。