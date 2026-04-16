CREMIA推台灣限定「焦糖海鹽冰淇淋」　還有升級版黑巧口味

▲CREMIA推出2款台灣限定口味冰淇淋。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

CREMIA推出2款全新台灣限定冰淇淋，包括「北海道焦糖海鹽冰淇淋」，以及加入巧克力酥片的升級版「濃脆焦糖黑巧冰淇淋」，即日起上市。

▲北海道焦糖海鹽冰淇淋。

▲濃脆焦糖黑巧冰淇淋。

「北海道焦糖海鹽冰淇淋」是以砂糖結合北海道高乳脂鮮奶油熬製成焦糖醬，再搭配法國發酵奶油製成焦糖冰淇淋，最後點綴英國馬爾頓天然海鹽，每支售價150元。機捷A12店未販售。

「濃脆焦糖黑巧冰淇淋」則使用巧克力冰淇淋為基底，層層堆疊黑巧酥片、北海道焦糖冰淇淋，一次就能吃到2種口味的冰淇淋，最後撒上手刨比利時巧克力，每支售價165元。南港、大巨蛋、機捷A12、中友、麗寶等門市未販售。

以上2款冰淇淋皆開放任搭原味、巧克力、草莓等口味餅皮。

▲綠豆椪、鳳梨酥全變成義式冰淇淋。（圖／舊振南提供）

另外，舊振南近日也以台灣本土食材推出全新「漢餅義式冰淇淋(Gelato)」，4款常態口味中，「鳳和日麗」發想於經典鳳梨酥，嚴選北海道高梨花雫鮮奶油、法國鹽之花製成牛奶海鹽冰淇淋，搭配屏東有機鳳梨醬，表層鋪上奶酥餅皮及鳳梨果乾；「椪見經典」則是綠豆椪口味，把綠豆沙餡結合牛奶冰淇淋，佐以焙烤酥脆餅皮。

「良辰莓景」選用義大利草莓及法國莓果泥製成雪酪，搭配草莓果乾與台式米香；「茶語花香」則使用花蓮舞鶴金萱茶揉合鶴岡柚子花香，佐南瓜子酥。

▲季節限定推出2口味包括「喜上梅梢（左）」、「檸靜棗晨（右）」。

季節限定則有2款，「喜上梅梢」嚴選當季紅心芭樂、「檸靜棗晨」以清爽檸檬雪酪為主角。以上口味每杯售價皆為180元。

舊振南義式冰淇淋搶先於台中漢神洲際百貨門市、高雄大寮漢餅文化館上市，預計今年第2季度再於台北大巨蛋店、新光三越信義A8店開賣。