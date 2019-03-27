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《必比登推介》東區飄香60多年　四川吳抄手必吃2招牌餐點

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▲▼2019必比登推薦美食-四川吳抄手。（圖／記者宋良義攝）
▲四川吳抄手在東區營業60多年，不管是平日或假日生意都很好。（圖／記者宋良義攝，以下皆同）

記者周姈姈／綜合報導

在《台北米其林指南2019》的摘星名單公佈前，米其林在27日率先公佈「必比登推介（Bib Gourmand）」的美食餐廳名單，第二屆的必比登推介名單共有34家入圍，和去年比起來少了2間，其中位於東區的超人氣美食「四川吳抄手」也不負眾望上榜，紅油抄手、成都水煮牛都是招牌必點，讓你一吃就上癮！

▲▼2019必比登推薦美食-四川吳抄手。（圖／記者宋良義攝）
▲四川吳抄手提供各式各樣的川菜料理，不管是聚餐吃合菜或是單點都可以。

四川吳抄手已在東區飄香多年，在60多年前以一家小麵館起家，店名取得一目了然，就是在賣四川口味料理的餐館，有冷盤、湯、海鮮、乾麵類等等餐點可以選擇，菜單也會依照季節更迭做變換，不管是聚餐吃合菜或是單點都可以，其中最多人點的就是紅油抄手以及成都水煮牛。

白拋拋的抄手，浸泡在紅通通的紅油裡，讓人垂涎欲滴，這道料理使用的是豬後腿肉，並包在特製的餃子皮中。四川吳抄手的紅油抄手皮很薄，内餡又Q又有彈性，辣度算一般，不會死辣，還多了一點醋味，花椒味也相當濃郁，一上桌就會很快被秒殺。

▲▼2019必比登推薦美食-四川吳抄手。（圖／記者宋良義攝）
▲紅油抄手微辣又帶點醋味，讓人想要多吃幾顆。

都已經來到四川吳抄手，當然也一定要品嚐成都水煮牛的魅力！當你看到成都水煮牛一上桌，看到整鍋紅通通不要怕，因為這道料理其實只有小辣加上麻香，湯頭十分濃郁，而且牛肉片很軟嫩，很容易就會不小心配掉好幾碗飯；另外，成都水煮牛下還鋪有白菜和豆芽菜，吸附了滿滿的湯汁非常入味。

＿▼2019必比登推薦美食-四川吳抄手。（圖／記者宋良義攝）
▲成都水煮牛的牛肉片很嫩，配白飯吃超過癮。

四川吳抄手

營業時間：11：30–14：30, 17：30–21：30
電話：02-27721707
地址：台北市大安區忠孝東路4段250-3號

關鍵字： 四川吳抄手 美食情報 2019台北米其林指南 米其林必比登 必比登

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