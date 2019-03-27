《必比登推介》天下三絕牛肉麵　肉超Juicy、西式裝潢還能配紅酒！



▲位在台北仁愛路的「天下三絕」牛肉麵，入選2019 第二屆米其林必比登推介美食。（圖／記者徐斌慎攝）

記者林育綾／台北報導

《米其林指南》正式名單發布前，今（27日）率先公布台北「必比登推介」名單，第二屆入選的34家當中有12家是首度獲選，其中之一是位在仁愛路四段的「天下三絕」牛肉麵，有別於一般狹小的麵店，室內空間高貴典雅，還能喝紅酒！其中招牌菜「天下三絕牛肉麵」，客人一次可以吃到牛尾、腱心肉、牛腱、牛筋4種不同部位，老闆吳奇澤與主廚邱榮昌受訪時都表示很意外，也很驚喜，主廚邱榮昌強調牛尾的部份特別罕見，也說我們的肉「吃起來會Juicy」特別受到長者饕客喜愛。

▲西式裝潢的牛肉麵店，還有專屬典雅包廂、配美酒。（圖／記者徐斌慎攝）

▲▼ 2019米其林必比登推介「天下三絕牛肉麵」，可以一次吃到4種不同部位的牛肉！（圖／記者徐斌慎攝）

受到必比登推介評審青睞的「天下三絕牛肉麵」一碗要價500元，每天限量供應、每天完售，是最受歡迎的招牌餐點，除了可以一次吃到4種不同部位的牛肉，包含牛尾、腱心肉、牛腱、牛筋，光是湯頭就用4種番茄、2種洋蔥，搭配大骨與牛肋排耗費三道工序、花6至8小時去熬煮。

今年36歲的老闆吳奇澤解釋，因為不同的番茄和洋蔥味道會不一樣，因此用不同食材本身的味道來帶湯頭，而且使用清燉的方法來做紅燒，取清燉和紅燒兩者的優點，味道會稍微清淡一點，如果客人喜歡加重口味，可以加上佐料和牛油一起做搭配。



▲36歲的老闆吳奇澤對於能夠入選米其林「必比登推介」名單非常意外，也表示這是開店6年的榮耀。（圖／記者徐斌慎攝）

吳奇澤對於能夠入選米其林「必比登推介」名單非常意外，也是透過新聞才得知，他表示很開心有這樣的榮耀，天下三絕開店6年以來，每天堅持把好的食物、品質提供給客人，我們沒有特別針對米其林或推介去做，未來應對入選後的來客潮增加，他們也會一如以往堅持將品質顧好，希望不會讓客人感受落差太大，堅持品質是他們一以貫之的想法，過去一樣，在未來也會一樣。

主廚邱榮昌也說，應對將來的來客潮，除了在食材準備會更充裕之外，其餘其實就跟往常一樣堅持品質，畢竟店裡的座位有限制，但很多老客人都知道要事先訂位，因此未來客人在訂位上可能要提早。

至於店名叫「三絕」，吳奇澤表示「是父親想的，主要是堅持三個想法和做法，第一新鮮食材、第二是簡單烹飪的方式，第三則是用心，就像是武功心法，將這心法貫注在每一道料理上。」



▲有想過在牛肉麵店裡喝紅酒嗎？天下三絕的佈置超典雅。（圖／記者林育綾攝）

而店面有別於一般傳統牛肉麵店，不但有西式的裝潢，還提供紅酒搭配，相當特別，吳奇澤說當初就是「想開一間不一樣的牛肉麵」，有西式的裝潢和服務，他認為牛肉麵不只是台灣的小吃，也是一種文化，「我們希望把這個文化，用不同方式再提升起來。」

除了招牌菜天下三絕牛肉麵，他也推薦店內的炸排骨和滷味拼盤，其中炸排骨取用豬里肌前三段，特別大又嫩，肉汁鎖在裡頭特別美味，跟牛肉麵一樣並列是饕客最愛的人氣餐點。另外他也推薦父親經營的餐廳「福天下」，以道地的福州菜為主，是因為父親是福州人，希望能將這些味道與更多人分享、傳承延續下去。

▲▼店裡的滷味拼盤、炸排骨也是人氣美食（圖／記者徐斌慎攝）



▲有別於一般傳統牛肉麵店，天下三絕不但有西式的裝潢，還提供紅酒搭配。（圖／記者徐斌慎攝）

天下三絕

地址：台北市大安區仁愛路四段27巷3號

營業時間：11:30–14:30，17:30–20:30

電話：02-27416299