內湖碧山巖「隨喜咖啡廳」超佛心！能俯瞰台北市景、每人限點一杯

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撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者陳莉玟

沒想到內湖碧山巖除了可以看風景、看夕陽、看夜景之外，還可以喝咖啡！久久沒來碧山巖，原來碧山巖B1的「碧山巖藝文休閒中心」可以喝茶和咖啡。原本一樓的景觀台正在維修，所以大家都跑到B1去，俯瞰台北市景觀，內用還不限時間，來杯咖啡發呆放空一陣子真的很愜意。

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停車資訊

如果是開車來的話，碧山巖下方有收費停車場，4小時內酌收50元、24小時內最高上限100元，騎摩托車的話有免費停車場。不要把碧山巖藝文休閒中心想成一般的咖啡廳，其實環境座位都很簡單，有大片窗景，就算是天氣不好也可以坐在室內咖啡看風景，假日來訪客人特別多。

位置＆環境

碧山巖藝文休閒中心就在碧山巖開漳聖王廟的B1，大家參拜完後可以直接到樓下喝咖啡。座位很多，也有戶外座位，天氣好的時候能見度很好，台北市景都看得很清楚，傍晚的時候還可以看夕陽，晚上也蠻多人來看夜景的。

▲這天天氣很好，坐在戶外特別舒適，不過圍欄玻璃有點髒。

飲料

櫃台提供兩種飲料，咖啡以及茶飲，一人限一杯，價格則是隨喜看心意投到櫃台前的箱子內，咖啡使用的是有機咖啡豆，熱茶喝起來是紅茶，不苦不澀，熱茶可以回沖熱水，喝完再把杯子拿到櫃台回收處就好。

周圍景點

▲喝完咖啡可以再到下面的白石湖吊橋或者是周圍步道走走，假日很多人都會來這裡踏青爬山，真的是假日休閒的好去處！



碧山巖藝文休閒中心

地址：台北市內湖區碧山路24號

營業時間：10：00－17：00

水晶安蹄 不務正業過生活

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