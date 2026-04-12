陸宣布推動開放滬閩居民赴台自由行　旅遊業：政府儘速解除禁團令

▲「鄭習會」後，中國大陸宣布，將開放上海與福建居民赴台自由行。（圖／ETtoday資料照）



記者彭懷玉／台北報導

「鄭習會」後，中國大陸宣布，將開放上海與福建居民赴台自由行。消息一出，中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，此次直接釋出開放自由行的強烈訊號，展現更足的善意。並呼籲賴清德政府及陸委會應接下這份善意，放下政治考量，盡速解除「禁團令」。

李奇嶽指出，大陸過往的開放步調多為「團體先行，自由行才在後面跟上」，此次直接釋出開放自由行的強烈訊號，展現了更足的善意。產業界強烈呼籲賴清德政府及陸委會應接下這份善意，放下政治考量，盡速解除「禁團令」，讓兩岸觀光與人員往來回歸正常化，旅遊產業界對此表達高度關注與期盼。

▲中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽。（圖／中華優質旅遊發展協會提供）



李奇嶽分析，過去陸客來台的團體旅遊常被指為業者「一條龍」的壟斷，但自由行旅客的特性完全不同，他們能自主安排行程，將觀光效益普及到台灣各個不同的角落。此外，上海與福建的居民對於國際出境旅遊已相當熟悉，屬於極具消費力的高潛力客源，若能順利來台，勢必對台灣各行各業帶來實質且廣泛的經濟挹注。

李奇嶽呼籲，政府應以「實際需求」為本，勿讓政治鬥爭犧牲百姓生計，目前兩岸觀光仍受限於「雙證」制度，大陸居民除了辦理赴台證，還需台灣核發入台證才能成行。李奇嶽說，台灣端在航班航點與政策開放上，不應再以「市場無實際需求」為由推託，而應通盤考量兩岸民眾在旅遊、經商與求學上的真實需求，並讓台灣人赴陸發展正常化。

面對現今的兩岸局勢，李奇嶽強調，推動民間的正常交流往來，將有助於緩和兩岸的緊張態勢。產業界期盼民進黨政府能將百姓生計放在首位，「真正為老百姓做點實事，而不是一直陷入政治上的鬥爭」，透過解除禁團令與開放觀光，創造兩岸互利共好的雙贏局面。