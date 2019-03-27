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《必比登推介》一碗不平凡的麵　阿國切仔麵的美味秘訣是它

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▲▼阿國切仔麵：大同區的麵店，位於寧夏市場旁，店名取自傳統主食「切仔麵」－油麵配上豆芽菜和自製的油蔥酥，湯頭則是每天用豬骨熬煮數小時的清湯，美味可口。（圖／記者宋良義攝）
▲阿國切仔麵的美味秘訣就是自製的油蔥酥，讓湯頭變得更鮮甜。（圖／記者宋良義攝，以下皆同）

記者周姈姈／綜合報導

一碗平凡的切仔麵擁有令人難忘的美味！米其林於今（27）日曝光「必比登推介（Bib Gourmand）」的美食餐廳名單，其中店內總是坐滿客人、以切仔麵為招牌的「阿國切仔麵」首度登榜，油麵配上豆芽菜和自製的油蔥酥，湯頭使用每天用豬骨熬煮數小時的清湯，難怪會有人說阿國切仔麵是來到台北必吃的麵店！

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▲▼阿國切仔麵：大同區的麵店，位於寧夏市場旁，店名取自傳統主食「切仔麵」－油麵配上豆芽菜和自製的油蔥酥，湯頭則是每天用豬骨熬煮數小時的清湯，美味可口。（圖／記者宋良義攝）
▲到了用餐時段，店內就會擠滿客人，大家都等著吃一碗切仔麵。

▲▼阿國切仔麵：大同區的麵店，位於寧夏市場旁，店名取自傳統主食「切仔麵」－油麵配上豆芽菜和自製的油蔥酥，湯頭則是每天用豬骨熬煮數小時的清湯，美味可口。（圖／記者宋良義攝）
▲阿國切仔麵提供的小菜十分多樣化。

阿國切仔麵的招牌十分醒目，位於聚集許多傳統美食的捷運雙連站附近，從2號出口走出來大概步行2分鐘就會到，交通相當方便。不管你在什麼時候來用餐，你都會發現阿國切仔麵的店內總是有滿滿人潮，用餐時段更不用說，沒有排隊根本就吃不到。

▲▼阿國切仔麵：大同區的麵店，位於寧夏市場旁，店名取自傳統主食「切仔麵」－油麵配上豆芽菜和自製的油蔥酥，湯頭則是每天用豬骨熬煮數小時的清湯，美味可口。（圖／記者宋良義攝）
▲阿國切仔麵的招牌很醒目，從捷運雙連站走出來很快就會到。

阿國切仔麵提供的餐點十分豐富，無論是小菜、青菜類、乾麵或是湯麵等等這裡應有盡有。都已經來到阿國切仔麵了，絕對不可以錯過的就是招牌「切仔麵」（湯），這道餐點會擄獲饕客味蕾的秘訣就在於店家自製的油蔥酥，紅蔥和豬油是最大功臣，讓整體湯頭變得更加美味，喝起來鮮甜又順口，油麵更是具有Q中帶軟的口感，讓人欲罷不能。

至於乾的切仔麵，和其他麵店不太一樣，會淋上比較少見的紅色醬汁，吃起來帶鹹、微甜；若是不想吃麵食，也可以換換口味來碗油蔥飯！

▲▼阿國切仔麵：大同區的麵店，位於寧夏市場旁，店名取自傳統主食「切仔麵」－油麵配上豆芽菜和自製的油蔥酥，湯頭則是每天用豬骨熬煮數小時的清湯，美味可口。（圖／記者宋良義攝）
▲切仔麵湯頭清甜又順口，配上軟硬適中的麵條，太完美啦！

阿國切仔麵

營業時間：10：30–20：30
電話： 02-25578705
地址：台北市大同區民生西路81號

關鍵字： 阿國切仔麵 美食情報 2019台北米其林指南 米其林必比登 必比登 捷運雙連站美食 台北市美食

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