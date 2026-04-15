米其林公布4月新入選餐廳　台北「海九」澎湖海鮮餐廳進榜

▲「海九」海鮮貨源大部分來自澎湖。（圖／取自米其林指南官網）

記者黃士原／台北報導

米其林指南公布4月的新入選名單，台北與高雄共有5家風格鮮明的餐廳進榜，分別是主打澎湖直送海鮮的餐廳、融合法式技法的新日本料理、結合草本藥材與西式料理技法的店家、選用在地溫體雞隻製作招牌雞湯的小店，以及隱身傳統市場、用西式技法詮釋蔬食料理的小攤位。

海九（台北）

海鮮愛好者不要錯過這家海鮮餐廳，其貨源大部分來自澎湖，客人可以在水族箱中挑選心儀的海鮮，並搭配各種料理方式。廚師以簡單烹調方法和恰到好處的火候，在清淡調味配合下，帶出食材的天然風味。

▲KUR的日籍主廚，在現代日式料理的基礎上，融合法式烹飪技術。（圖／KUR／取自米其林指南網站）

KUR（台北）

日籍主廚在現代日式料理的基礎上，融合法式烹飪技術，令菜色味道濃郁同時達到巧妙的平衡。菜單既有本地元素，也包含日本進口的頂級食材，其中北寄貝伴玫瑰土佐醋伴隨花香和果香，更突出北寄貝的鮮美、彈牙。

▲Hābu參與青森周研發的甜點「溫甘味」。（圖／業者提供）

Hābu（高雄）

店名是日文的「草本植物」，主廚曾在日式餐廳工作，後來結識中藥店老闆，促成此店的誕生。他以懷石的架構，結合草本、藥材、香料以及西式料理技法，設計出溫潤細緻的菜餚。菜單順應節氣調整內容，除了自家中藥店的藥材，也從印度、墨西哥、廣東等地引進香料。

▲美良家的招牌雞湯。（圖／美良家提供／取自米其林指南網站）

美良家（高雄）

這間洋溢藝文氣息的小店，販售雞湯、麵食、小菜等家常料理。湯品選擇多樣，招牌雞湯以在地溫體雞熬煮，是這裡的必吃之選。麻油瘦肉湯結合雞湯、麻油與脆甜的高麗菜，滋味溫潤甘口。蔥油拌麵選用鹽埕市場製麵老店的手工麵條，搭配自製調醬。

▲The Borage隱身傳統市場，用西式技法詮釋蔬食料理。（圖／取自米其林指南網站）

The Borage（高雄）

這家藏身在市場中的小攤位，以色調活潑的吧檯搭配溫暖燈光，將高端餐飲的細膩融入市場風景。主廚透過西式料理技法將黑甜菜仔、金棗等在地食材，製作成色彩鮮艷的素食菜色，味道豐富誘人。套餐內容依季節更換，除了開胃菜以外，食客可自選前菜、主食和甜點。