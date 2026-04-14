一手私藏推「埃及紅茶系列」　買2杯送限量保冷袋

▲一手私藏世界紅茶推出全新埃及紅茶系列。（圖／一手私藏世界紅茶提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

一手私藏世界紅茶推出「埃及紅茶系列」，以汀普拉錫蘭紅茶為基底加入薄荷與接骨木花，打造全新草本風味，即日起上市，任選2杯再送保冷袋。

一手私藏「埃及紅茶系列」共有2款飲品，「尼羅河N°26」為錫蘭紅茶融合薄荷及接骨木花，售價55元；「月影芭絲特」則以尼羅河紅茶為基底加入鮮奶調和，售價65元。

新品上市，5月31日前於門市購買埃及紅茶系列任2杯即送「埃及貓保冷袋」1個，送完為止；買埃及紅茶系列任一飲品還可享88元加價購「探險貓環遊世界茶包組（原價150元）」。另於官網推出「埃及貓保冷袋加探險貓環遊世界茶包」任選優惠價299元起。

▲大苑子芒果季開跑。（圖／大苑子提供）

另外，大苑子本月則迎來「芒果季」登場，2款人氣飲品回歸，「愛文芒果冰沙」中杯95元、大杯130元；綠茶結合芒果的「愛文翡翠」，大杯75元、超大杯110元。另有甜點「許慶良芒果鮮奶酪」，售價65元。

愛文芒果系列於台北市政府夢想店、台北天母店、台北南昌店、逢甲福星店、台中昌平店、台南青年店與鳳山中山店搶先上市。預計4月下旬全門市開賣。