中和人私藏豬腳飯！澎湃腿庫便當才賣120　筍絲豆腐滷蛋一次滿足

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者陳莉玟

這家位於新北市中和景平路的「滷肉腳」，一直是我的口袋名單，本身屬於在地人日常的簡餐便當店，主打腿庫飯與豬腳飯以及綜合甜不辣，而且便當價格才120元，我趁著去附近的黃昏市場買菜時，順道去飽餐一頓！

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位置

店名取台語「滷肉咖」的諧意來命名，本身在捷運景安站及中和站的中間，對面是中和區公所。九龍江餐館就在附近，另一家有名的香珍鍋貼，騎車也是大概不到五分鐘的距離。

小心違停開單！

這個地點不太好停車，在查資料時就有提醒要小心違停開單，所以我特別停遠些，而離開時還真的遇上了！這裡生意很好，排隊有時要等，如果趕時間可以直接打電話訂餐。

環境

來此內用、外帶皆需排隊，店裡的座位並不多，如果坐滿了就只能等人離開再入座，所以來此的大多是買外帶便當為主，但店家動作快，所以除非接大單，不然還算可以接受。

▲因為生意太好，排隊人龍多少會影響到鄰居的生意，所以來此的食客要多注意！

▲餐檯裡三人分工處理，所以其實還挺快的，我尤其很佩服負責剁肉的大姐，人很客氣而且態度很好。

滷味基本上都是一直泡著，所以色澤會較深，而且應該會很入味，但實際嚐起來覺得還好。店員在砧板上分切面前客人要求的部位及肥瘦比例，整個人超忙！

▲另外，店家還有賣綜合甜不辣及其他湯品，若是內用的話，清湯是免費自取喝到飽。

菜單

用餐採半自助式，主打的豬腳飯便當才120元，真的很便宜，本身有含滷蛋、筍絲及油豆腐，若是筍絲換高麗菜也可以，升級大碗飯只要10元，比單點便宜5元。

餐點推薦

人氣招牌腿庫飯（加10元升級大碗飯）

▲當日點了最受歡迎的人氣招牌腿庫飯，並且加10元升級大碗飯，而自製的辣醬也是不可少的！

米飯很好吃！

加10元升級大碗很划算，原本的小碗很不夠吃，所以食量大的人可以在點餐時預先加點。另外，我挑的是店家安排的肥瘦各半腿庫，帶皮的位置很軟糯而且入口即化，瘦肉的部位保留口感，而且沾著自製生辣油很對味，是很值得一再光顧的好味道。

以內容而言這家雖然樸實，但很值得推薦！

除了米飯好吃之外，價格也很實惠，裡頭的筍絲、油豆腐及滷蛋也很到位，並且沒有很死鹹，應該是在製作時就有做了調整。

甜不辣湯

味道略帶甘味，但沒有味精的感覺，主要來自菜頭及多樣食材的綜合，可以撒點蔥花提味，我個人很喜歡，前後喝了三碗。

滷肉腳

地址：新北市中和區景平路493－5號

電話：02－22482196

營業時間：11：00－20：00（周一、四休息）

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。

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