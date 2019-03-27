土城阿城鵝肉登上《必比登推介》　老饕最愛Q彈煙燻鵝腿

▲阿城鵝肉首度登上「2019必比登美食」排行榜。（圖／記者宋良義攝，下同）

記者胡順惠／綜合報導

米其林今（27）日公布「必比登推介（Bib Gourmand）」的美食餐廳名單，肉質鮮嫩多汁的平價餐廳「阿城鵝肉」首度登榜，從民國79年在新北市土城開張，一開就是30年，陸續還有3間分店，許多老顧客都知道鵝肉分成鹹水和煙燻口味，桂竹筍、麻辣鴨血更是公認的必點小菜。

▲阿城鵝肉目前已經有4間店面，讓老饕們不用特地跑到土城。

每到用餐時間，阿城鵝肉門口總排滿等待用餐的饕客，等上半小時以上都算正常，主打新嫩鵝肉、高CP值是聚餐的好選擇。店裡招牌的鵝肉不只能吃鹹水原味，還有煙燻口味讓大家多一種選擇，部位也能挑選前段（胸＋翅）、後段（腿＋屁）及較有肉的最小份。

▲▼鮮嫩多汁又平價的鵝肉讓吃過的顧客都留下難忘回憶。

除了鵝肉之外，阿城鵝肉的小菜也相當有名，店內還有賣麻辣鴨血豆腐、桂竹筍、滷白菜、杏鮑菇香腸等配菜，每份價格都在100元以下，主打平價美味。除了土城總店，阿城鵝肉還陸續開拓吉林分店、南港分店、花蓮分店，舒適的用餐環境搭配平價美食讓人潮總是絡繹不絕。

▲▼店內小菜更是滿足挑嘴饕客的心，吃下去每一口都是滿足。

提到阿城鵝肉發跡的過程，時間就要回溯到民國79年，當時老闆阿城（本名蔡芳城）本來是計程車運將，偶然認識位於蘆洲經營鵝肉攤的老闆，後來對方不藏私將技術教給他，便毅然決然決定轉行，第一間分店落腳於台北縣土城鄉最繁榮的中正路上，也就是現在新北市土城區的清水路。

阿城鵝肉從一開始的小攤販，走過30個年頭後轉型成「餐廳」形式經營，現在已經傳承到第二代，店內裝潢改走美式工業風格，希望讓支持的老顧客有更好的用餐環境，繼續陪伴大家走過未來無數個30年，長長的排隊人龍正是顧客們給予最大的反饋。

【阿城鵝肉】

營業時間： 11:30至21:00，中間有休息時間

地址

土城總店：新北市土城區清水路78號（02-22650484）



吉林店：台北市中山區吉林路105號（02-25415238）

南港店：台北市南港區重陽路24號（02-26512621）

花蓮店：花蓮縣花蓮市建國路85號（03-8337507）