《必比登推介》義興樓古早味傳四代！歷經日據時期、抱觀音在景美起家



▲《必比登推介》義興樓古早味台菜，第三代老闆高其仁（左）及老闆娘劉碧霞（右）入選相當開心。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

2019台北《米其林指南》的「必比登推介」名單在今（27日）公佈34家，其中首次入選的「義興樓」位在文山區，古早味台菜已傳承四代！招牌「金錢蝦餅」內裹新鮮劍蝦，以豬後腿油來油炸，酥脆爆漿、令人魂牽夢縈。這間店是第一代老闆高義興從路邊攤做起，歷經日據時期，民國27年經營至今，古厝建築還保留當時名為「公共義興食堂」的招牌。老闆娘更透露高家人當初歷經新店大水，所有財產被淹沒，只剩一尊觀音佛像，最後抱著觀音在景美重新起家。



▲《必比登推介》義興樓位在台北文山區景文街。（圖／記者林育綾攝）

必比登推薦的招牌菜「金錢蝦餅」目前價格250元一份，老闆娘劉碧霞表示它採用豬後腿、屁股部位的豬油來油炸，將大塊豬油削成薄皮作成外衣，裡頭有劍蝦、荸薺、蔥製成的內餡，油炸後酥脆外皮加上爆漿內餡，口感讓人驚艷！不過這道菜也會受到物料有限，影響提供的份量，她說「最近賣的豬好像比較瘦，我們差不多需要3、4百斤以上的豬才有辦法炸出那個油。」所以每日販賣數量有限，如果是受到米其林必比登推介慕名而來的客人，近期可能也要碰運氣才能吃得到。



▲除了「金錢蝦餅」，她也特別推薦店裡招牌菜「五香雞捲 」。（圖／記者陳家豪攝）



除了「金錢蝦餅」，她也特別推薦店裡另外兩道招牌菜「五香雞捲 」、「芋頭酥」，她說這些都是古早味，五香雞卷使用雞瘦肉自己親自包，而芋頭酥也使用「純芋頭」下去炸，沒有額外加其他物料，只有加一點糖來提味。另外餐廳的香酥鴨、炸卜肉、菜圃蛋、豬腦煎蛋、骨髓煎蛋、佛跳牆等也都是受歡迎的料理。



▲義興樓的古早味料理「芋頭酥」使用「純芋頭」下去炸。（圖／記者陳家豪攝）

義興樓從民國27年開始經營，但更早之前只是一家路邊攤，歷經日據時期，第一代老闆名叫高義興；第二代老闆是高李燈（80歲過世），當時店名為「公共義興食堂」，到了民國75年左右才改名為「義興樓」至今。三代老闆高其仁今年68歲，而他的兒子高世振則是第四代。

目前義興樓由高其仁和劉碧霞夫妻倆、兒子高世振一家人一起經營。店內保留著古厝的裝潢，包括大圓桌與普通的白鐵椅子，還有觀音佛堂，2樓有紅磚地、古老木門，老闆高其仁熱情地打開陽台，走進裡頭可看見還保留著「公共義興食堂」的招牌，充滿歷史痕跡和濃厚的古樸風。



▲古厝2樓保留著「公共義興食堂」的招牌，充滿歷史痕跡。（圖／記者林育綾攝）

▲▼義興樓保持古厝建築，2樓有紅磚地、古老木門。（圖／記者林育綾攝）

劉碧霞透露，原本住在新店的高家人，早年因為房子因山崩而被大水沖走，一毛錢都沒了，唯獨留下一尊觀音菩薩，竟順水流到某個低窪處停滯，因此帶著祂來到景美定居，開始在這裡重新起家。他們腳踏實地做生意，坦承做吃的很辛苦，獲得米其林必比登推介非常開心，還詢問記者「要怎麼聯絡感謝他們？」得知是秘密客來訪後也作罷，但全家人依然會如往常用心堅持美味。

義興樓

地址：台北市文山區景文街121號

營業時間：11:00–14:00, 17:00–20:00

電話：02-29313966

