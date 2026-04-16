ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

全台唯一溫泉眷村！北投「心村聚」4/18開跑　8亮點一次看

▲北投中心新村。（圖／記者彭懷玉攝）

▲北投中心新村是台北少數保存完整的眷村。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／綜合報導

台北少數保存完整的眷村—北投中心新村，將於4月18日起推出年度活動「心村聚：相聚時刻」，以「人與生活」為主軸，串聯約30組創意團隊，打造為期3個周末的沉浸式聚會。園區融合歷史建築與全台唯一的溫泉公共浴室，讓旅人走入舊時巷弄，在生活痕跡中重新感受人與人之間的連結，也為老眷村注入新的記憶。

▲北投中心新村將於4月18日起推出年度活動「心村聚：相聚時刻」。（圖／主辦單位提供）

▲理查工藝課製作成品。古古Grogu 模型上色體驗為推廣期，體驗免收費。（圖／主辦單位提供）

本次活動橫跨藝術、閱讀、飲食與表演，邀請來自日本別府與台灣的創作者共同參與，透過空間開放、展覽與互動體驗，讓旅客在移動與停留之間，慢慢累積屬於自己的生活片段。現場也規劃影像放映、文化導覽、復古服裝體驗與手作課程等內容，將整個園區轉化為一座可逛、可玩、可感受的生活聚場，手作課程部份免費，需提前報名。

▲北投中心新村。（圖／記者彭懷玉攝）

▲北投中心新村堪稱台北市的隱藏版寶藏景點。（圖／記者彭懷玉攝）

8大亮點：
 沉浸式眷村體驗：伴隨著空氣中的硫磺味，穿過寫著「中心新村」的大拱門，瞬間回到了60年代。旅人可以走進溫泉浴室，巡遊在舊家具與生活器物中，感受過往生活記憶。

▲北投中心新村將於4月18日起推出年度活動「心村聚：相聚時刻」。（圖／主辦單位提供）

▲下浦 萌香於日本之創作，透過各種形狀與顏色交融的小測描述關係的連結。（圖／主辦單位提供）

賞台日跨國藝術作品：主辦方攜手日本「別府計畫（BEPPU PROJECT）」與台灣藝術家張晏慈、日本藝術家下浦萌香、東智恵，透過拼貼、藍綠編織繩等創作，詮釋「家」與療癒的不同想像。

▲北投中心新村將於4月18日起推出年度活動「心村聚：相聚時刻」。（圖／主辦單位提供）

▲別府藝術家東智惠工作室一角。（圖／主辦單位提供）

4家獨立書店進駐：「山峸二手書店」的復古腳踏車上翻閱劇本，看舊物如何重生；走進「南渡冊室」與「無有為」布置的理髮廳，在橘彩壁紙與理髮椅間重讀台語文與土地記憶。「工地書店」在小吃攤場景探索老屋修繕與庶民美學；而「郭怡美書店」特色書店打造理髮廳、客廳、小吃攤等閱讀場景，讓書本回到生活日常。

北投在地文化：邀請長期耕耘在地的「陳明章音樂工作室」，帶觀眾聆聽時代的旋律，感受民謠在生活中的律動。同時，現場設有「凱達格蘭族微型展櫃」，展示台北盆地、北投區域凱達格蘭族的故事。

親子影像體驗：由百景映畫攜手兒童影展，打造適合全齡共賞的觀影與交流空間。

▲北投中心新村將於4月18日起推出年度活動「心村聚：相聚時刻」。（圖／主辦單位提供）

▲食樸製菓所茶席體驗。（圖／主辦單位提供）

復古服裝體驗：「羊駝車衣服」以昭和復古文化為靈感，推出「昭和レトロ」復古衣裝體驗，讓旅人換裝拍照，走進眷村獨特風景。

▲北投中心新村將於4月18日起推出年度活動「心村聚：相聚時刻」。（圖／主辦單位提供）

▲講師楊志雅將帶來珍珠丸子創意體驗，邀請參與者親手完成客製化料理。（圖／主辦單位提供）

眷村料理手作：講師楊志雅將帶來冰糖燉曇花、珍珠丸子創意體驗，邀請參與者親手完成客製化料理，從味覺重新連結生活記憶。

▲北投中心新村將於4月18日起推出年度活動「心村聚：相聚時刻」。（圖／主辦單位提供）

▲台北偶戲館小小修復師體驗課程。（圖／主辦單位提供）

偶戲展演：PIVOT 44 是跨足偶戲、空間裝置與實驗藝術的團隊，本次展演作品講述阿宏失去下半身後展開的瘋狂尋找之旅，過程充滿奇幻與離奇事件，觀眾將一同揭開這場充滿想像力的偶戲故事。

「心村聚」將於4月18日起一連3個周末登場，活動期間也提供接駁服務，從中午12點至下午6點往返新北投捷運站與中心新村。主辦單位期望，透過一場場輕鬆而真實的相聚，讓旅人不只是走訪歷史空間，更能在互動與體驗中，留下屬於自己的新記憶。

關鍵字： 台北市旅遊 北投區旅遊 北投溫泉 北投中心新村 眷村

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【見證媽祖聖恩】走完白沙屯突知姊罹淋巴血癌　他夢見長袍女真相暖哭

推薦閱讀

歇業半年傳好消息！關山臭豆腐6月復出

歇業半年傳好消息！關山臭豆腐6月復出

CREMIA推台灣限定「焦糖海鹽冰淇淋」　還有升級版黑巧口味

CREMIA推台灣限定「焦糖海鹽冰淇淋」　還有升級版黑巧口味

「避暑旅遊」爆紅　台灣人搜內蒙古飯店狂飆300%

「避暑旅遊」爆紅　台灣人搜內蒙古飯店狂飆300%

「定食8」20周年慶抽20隻炸蝦兌換券

「定食8」20周年慶抽20隻炸蝦兌換券

北投中心新村「心村聚」4/18開跑

北投中心新村「心村聚」4/18開跑

華航攜8旅行社推「華麗美洲」玩法

華航攜8旅行社推「華麗美洲」玩法

南港飯店Buffet餐廳推4人同行1人免費

南港飯店Buffet餐廳推4人同行1人免費

基隆兩坪大迷你麵攤天天排隊！

基隆兩坪大迷你麵攤天天排隊！

搭「新台馬輪」玩花蓮3天2999元起

搭「新台馬輪」玩花蓮3天2999元起

酷聖石聯名吉伊卡哇推2款新口味　「蜂蜜蛋糕、珍奶」變冰淇淋

酷聖石聯名吉伊卡哇推2款新口味　「蜂蜜蛋糕、珍奶」變冰淇淋

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

凌晨2點半開攤！深夜油飯隱身萬華暗巷

老爺線上旅展「住宿券3400元」賣4天

古亭新開幕「劍玉咖啡廳」不限時附插座

米其林公布4月新入選餐廳

中和排隊豬腳飯！澎湃腿庫便當才賣120

速食店南霸天「丹丹漢堡」再收1家

內湖景觀咖啡「價格隨喜、每人限一杯」

一手私藏推「埃及紅茶系列」　買2杯送限量保冷袋

帶媽住六福莊「24小時只要8888元」

陸宣布推動開放滬閩居民赴台自由行　旅遊業：政府儘速解除禁團令

熱門行程

最新新聞更多

歇業半年傳好消息！關山臭豆腐6月復出

CREMIA推台灣限定「焦糖海鹽冰淇淋」　還有升級版黑巧口味

「避暑旅遊」爆紅　台灣人搜內蒙古飯店狂飆300%

「定食8」20周年慶抽20隻炸蝦兌換券

北投中心新村「心村聚」4/18開跑

華航攜8旅行社推「華麗美洲」玩法

南港飯店Buffet餐廳推4人同行1人免費

基隆兩坪大迷你麵攤天天排隊！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366