全台唯一溫泉眷村！北投「心村聚」4/18開跑　8亮點一次看

▲北投中心新村是台北少數保存完整的眷村。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／綜合報導

台北少數保存完整的眷村—北投中心新村，將於4月18日起推出年度活動「心村聚：相聚時刻」，以「人與生活」為主軸，串聯約30組創意團隊，打造為期3個周末的沉浸式聚會。園區融合歷史建築與全台唯一的溫泉公共浴室，讓旅人走入舊時巷弄，在生活痕跡中重新感受人與人之間的連結，也為老眷村注入新的記憶。

▲理查工藝課製作成品。古古Grogu 模型上色體驗為推廣期，體驗免收費。（圖／主辦單位提供）



本次活動橫跨藝術、閱讀、飲食與表演，邀請來自日本別府與台灣的創作者共同參與，透過空間開放、展覽與互動體驗，讓旅客在移動與停留之間，慢慢累積屬於自己的生活片段。現場也規劃影像放映、文化導覽、復古服裝體驗與手作課程等內容，將整個園區轉化為一座可逛、可玩、可感受的生活聚場，手作課程部份免費，需提前報名。

▲北投中心新村堪稱台北市的隱藏版寶藏景點。（圖／記者彭懷玉攝）



8大亮點：

沉浸式眷村體驗：伴隨著空氣中的硫磺味，穿過寫著「中心新村」的大拱門，瞬間回到了60年代。旅人可以走進溫泉浴室，巡遊在舊家具與生活器物中，感受過往生活記憶。

▲下浦 萌香於日本之創作，透過各種形狀與顏色交融的小測描述關係的連結。（圖／主辦單位提供）



賞台日跨國藝術作品：主辦方攜手日本「別府計畫（BEPPU PROJECT）」與台灣藝術家張晏慈、日本藝術家下浦萌香、東智恵，透過拼貼、藍綠編織繩等創作，詮釋「家」與療癒的不同想像。

▲別府藝術家東智惠工作室一角。（圖／主辦單位提供）



4家獨立書店進駐：「山峸二手書店」的復古腳踏車上翻閱劇本，看舊物如何重生；走進「南渡冊室」與「無有為」布置的理髮廳，在橘彩壁紙與理髮椅間重讀台語文與土地記憶。「工地書店」在小吃攤場景探索老屋修繕與庶民美學；而「郭怡美書店」特色書店打造理髮廳、客廳、小吃攤等閱讀場景，讓書本回到生活日常。

北投在地文化：邀請長期耕耘在地的「陳明章音樂工作室」，帶觀眾聆聽時代的旋律，感受民謠在生活中的律動。同時，現場設有「凱達格蘭族微型展櫃」，展示台北盆地、北投區域凱達格蘭族的故事。

親子影像體驗：由百景映畫攜手兒童影展，打造適合全齡共賞的觀影與交流空間。

▲食樸製菓所茶席體驗。（圖／主辦單位提供）



復古服裝體驗：「羊駝車衣服」以昭和復古文化為靈感，推出「昭和レトロ」復古衣裝體驗，讓旅人換裝拍照，走進眷村獨特風景。

▲講師楊志雅將帶來珍珠丸子創意體驗，邀請參與者親手完成客製化料理。（圖／主辦單位提供）



眷村料理手作：講師楊志雅將帶來冰糖燉曇花、珍珠丸子創意體驗，邀請參與者親手完成客製化料理，從味覺重新連結生活記憶。

▲台北偶戲館小小修復師體驗課程。（圖／主辦單位提供）



偶戲展演：PIVOT 44 是跨足偶戲、空間裝置與實驗藝術的團隊，本次展演作品講述阿宏失去下半身後展開的瘋狂尋找之旅，過程充滿奇幻與離奇事件，觀眾將一同揭開這場充滿想像力的偶戲故事。

「心村聚」將於4月18日起一連3個周末登場，活動期間也提供接駁服務，從中午12點至下午6點往返新北投捷運站與中心新村。主辦單位期望，透過一場場輕鬆而真實的相聚，讓旅人不只是走訪歷史空間，更能在互動與體驗中，留下屬於自己的新記憶。