帶媽住六福莊「24小時只要8888元」　最多6人免加價

▲關西六福莊祭出「媽Me Time」住房專案，三人成行每晚8,888元+10%起，可入住樓中樓「肯亞藍天客房」24小時。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

迎接母親節檔期，關西六福莊即日起祭出「媽Me Time」住房專案，三人成行每晚8,888元+10%起，可入住樓中樓「肯亞藍天客房」24小時，旅客在窗外即可與非洲草食性動物近距離接觸，享受專屬的療癒時光。

▲關西六福莊可近距離欣賞動物生態。



身為亞洲第一間的生態度假旅館，關西六福莊自5月1日至5月31日推出母親節限定「媽Me Time」住房專案，入住樓中樓「肯亞藍天客房」，可近距離欣賞動物生態，並享24小時彈性入住（中午12點入住、隔日12點退房），三人成行每晚8,888元+10%起。

▲關西六福莊即日起祭出「媽Me Time」住房專案，適合母女或閨蜜一起體驗微旅行。



內容除包含Phoenix餐廳晚餐與隔日早餐外，房內加贈2瓶精選紅酒與星巴克咖啡，並可任選香氛療癒、斑馬生態或植物生態瓶手作等體驗活動三選一。此外，平旺日更可免費招待第4至第6人（純住宿），每日限量3間。餐飲也同步推出「四人同行媽媽免費」優惠。

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▲可任選香氛療癒、斑馬生態或植物生態瓶手作等體驗活動三選一。



另外，台北Home Hotel則攜手美國加州植萃品牌SALT & STONE，於5月推出「Girls’ Oasis 植萃保養聯名住房專案」，每晚9,800元起。專案主打全館僅兩間的「豪華驚艷露台房」，房內全面升級品牌洗沐備品，包含潔膚露、身體乳與髮香噴霧，將日常保養轉化為沉浸式香氛療癒體驗。

▲▼台北Home Hotel推出「Girls’ Oasis 植萃保養聯名住房專案」，每晚9,800元起；Home Hotel豪華原創客房。（圖／業者提供）





凡預訂專案，另贈送「SALT & STONE 明星體香膏旅行版 28g」乙份，限量40組，品牌以無鋁鹽、無酒精配方與天然精油香氣為特色，鎖定注重生活質感與自我照顧的女性族群。