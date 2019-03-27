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《必比登推介》賣麵炎仔首上榜　切仔麵湯頭清爽一碗才20元

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賣麵炎仔 金泉小吃店（圖／kuni）
▲賣麵炎仔的切仔麵一碗只要20元，湯頭清爽又鮮甜。（圖／kuni提供）

記者周姈姈／綜合報導

在《台北米其林指南2019》的摘星名單公佈前，米其林在27日率先公佈「必比登推介（Bib Gourmand）」的美食餐廳名單，第二屆的必比登推介名單增加到34家，其中有12家是首度獲選於指南中，許多老饕推薦台北必吃的「賣麵炎仔」也有上榜，切仔麵的湯頭清爽又鮮甜，更令人驚訝的是一碗只要20元，美味又便宜擄獲不少人的胃口！

▲▼賣麵炎仔：大同區的麵攤，位在一棟舊式公寓的一樓，已有80多年的歷史。總是有顧客前來排隊買他們的油麵或米粉，可選擇用豬骨熬成的湯麵配上美味的內臟和雞肉，也可以選擇用甜醬調味的乾麵。（圖／記者宋良義攝）

▲賣麵炎仔位在一棟舊式公寓的一樓，已有80多年的歷史。（圖／記者宋良義攝）

賣麵炎仔，位於台北市大同區，藏在一棟舊式公寓的一樓，其湯頭是汆燙完凌晨所選的豬肉、雞肉、豬內臟後，再加入豬骨下去熬，不添加味精，新鮮食材自然的鮮甜盈滿整鍋湯，高營養的暖湯是每碗切仔麵、下水湯的湯底，怪不得會受到那麼多人喜愛。

除了切仔麵之外，「紅燒肉」也是賣麵炎仔的招牌小菜，和其他家不同的是，賣麵炎仔的紅燒肉可以選擇三層肉或瘦肉，新鮮溫體豬的三層肉下水燙至七八分熟後，再裹上砂糖、醬油等下鍋，一口咬下外酥內多汁。

▲賣麵炎仔。（圖／ETtoday資料照）
▲紅燒肉也是賣麵炎仔的招牌小菜。（圖／ETtoday資料照）

另外，來到賣麵炎仔也一定要點上一碗豬內臟，煮到半生熟的腰只和脾臟淋上滾燙鮮湯，爽脆的腰只一入口完全吃不到可怕的豬腥味，配上軟韌的脾臟，在品嚐略帶粉紅的湯頭，美妙滋味瞬間在嘴中化開！

▲賣麵炎仔。（圖／ETtoday資料照）
▲賣麵炎仔的豬內臟沒有可怕的豬腥味。（圖／ETtoday資料照）

如果你也想來賣麵炎仔享用這平民的美味，可要多注意了，因為賣麵炎仔大多只會營業到下午1～2點，想吃可要早點來報到！

賣麵炎仔

營業時間：08：00－15：00
電話：02－25577087
地址：台北市大同區安西街106號

關鍵字： 賣麵炎仔 美食情報 2019台北米其林指南 米其林必比登 必比登

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