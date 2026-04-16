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古亭新開幕「劍玉咖啡廳」！全紅老宅超搶眼、不限時附插座

Upssmile向上的微笑萍子

Upssmile向上的微笑萍子 萍子

upssmile萍子（up’s smile向上微笑）！ 本身是設計師，也是向上的微笑 旅食設影的攝影師。 熱愛「旅」旅遊、「食」美食、「設」設計、「影」攝影、電影。

▲▼古亭不限時劍玉主題咖啡廳「DOT咖啡」，獨棟三層樓老宅咖啡。（圖／部落客萍子提供）

撰文攝影／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影、整理／實習記者蘇相云

捷運古亭站2026新開幕不限時咖啡廳「DOT」，位於台北市中正區羅斯福路三段16號，獨棟三層樓老宅空間改造，整間紅通通，二樓與三樓空間氛圍不同，以劍玉為主題，還有劍玉造型圓凳，提供Wi-Fi插座服務，寵物入店不落地，適合帶著筆電，待上一整天。

這次點了冰拿鐵200元、肉桂捲160元。肉桂捲外酥脆內軟嫩，咖啡中烘焙，堅果香很濃郁順口，搭配劍玉擺盤上桌，創意兼具巧思。

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▲▼古亭不限時劍玉主題咖啡廳「DOT咖啡」，獨棟三層樓老宅咖啡。（圖／部落客萍子提供）

▲搭乘捷運「古亭站2號出口」下車，步行6分鐘。

▲▼古亭不限時劍玉主題咖啡廳「DOT咖啡」，獨棟三層樓老宅咖啡。（圖／部落客萍子提供）

位於台北市中正區羅斯福路三段上
車水馬龍的街邊店，周邊非常熱鬧，獨棟老宅，三層樓老宅建築，從建築外觀紅色紅到內部，很搶眼，想不注意都好難。

▲▼古亭不限時劍玉主題咖啡廳「DOT咖啡」，獨棟三層樓老宅咖啡。（圖／部落客萍子提供）

▲▼古亭不限時劍玉主題咖啡廳「DOT咖啡」，獨棟三層樓老宅咖啡。（圖／部落客萍子提供）

▲▼古亭不限時劍玉主題咖啡廳「DOT咖啡」，獨棟三層樓老宅咖啡。（圖／部落客萍子提供）

三層樓老宅建築
一樓點餐結帳，建議可先上樓找位置，再下一樓取餐，吃完離開前，得把餐盤放置一樓回收。不收服務費，老宅樓梯陡峭，得小心行走上下樓。

▲▼古亭不限時劍玉主題咖啡廳「DOT咖啡」，獨棟三層樓老宅咖啡。（圖／部落客萍子提供）

▲一樓開放式吧台，檯面都是紅色，紅到底。

▲▼古亭不限時劍玉主題咖啡廳「DOT咖啡」，獨棟三層樓老宅咖啡。（圖／部落客萍子提供）

▲▼古亭不限時劍玉主題咖啡廳「DOT咖啡」，獨棟三層樓老宅咖啡。（圖／部落客萍子提供）

▲隨處可見劍玉，以劍玉為主題咖啡廳，很有梗。

▲▼古亭不限時劍玉主題咖啡廳「DOT咖啡」，獨棟三層樓老宅咖啡。（圖／部落客萍子提供）

▲二樓整個長條形空間，前半部是窗景單人座位、吧台區，旁邊規畫四人開放式座位，提供插電Wi-Fi服務，最後方是洗手間。

▲▼古亭不限時劍玉主題咖啡廳「DOT咖啡」，獨棟三層樓老宅咖啡。（圖／部落客萍子提供）

▲隨處可見劍玉的圓椅，窗邊座位，搭配這家具，話題性很強，每一處都是細節。

▲▼古亭不限時劍玉主題咖啡廳「DOT咖啡」，獨棟三層樓老宅咖啡。（圖／部落客萍子提供）

▲很安靜的咖啡廳，適合帶著筆電工作，很放鬆。

▲▼古亭不限時劍玉主題咖啡廳「DOT咖啡」，獨棟三層樓老宅咖啡。（圖／部落客萍子提供）

▲▼古亭不限時劍玉主題咖啡廳「DOT咖啡」，獨棟三層樓老宅咖啡。（圖／部落客萍子提供）

▲▼古亭不限時劍玉主題咖啡廳「DOT咖啡」，獨棟三層樓老宅咖啡。（圖／部落客萍子提供）

▲▼古亭不限時劍玉主題咖啡廳「DOT咖啡」，獨棟三層樓老宅咖啡。（圖／部落客萍子提供）

▲▼古亭不限時劍玉主題咖啡廳「DOT咖啡」，獨棟三層樓老宅咖啡。（圖／部落客萍子提供）

走上三樓別有洞天
整個老宅三角斜屋頂，階梯式座位，與二樓的四人座位，開放式座位與窗景座位不同，三樓更隨性，自由坐，大片窗景，採光明亮。

▲▼古亭不限時劍玉主題咖啡廳「DOT咖啡」，獨棟三層樓老宅咖啡。（圖／部落客萍子提供）

▲半圓的壓克力材質小桌，可擺放咖啡與飲品。

▲▼古亭不限時劍玉主題咖啡廳「DOT咖啡」，獨棟三層樓老宅咖啡。（圖／部落客萍子提供）

▲▼古亭不限時劍玉主題咖啡廳「DOT咖啡」，獨棟三層樓老宅咖啡。（圖／部落客萍子提供）

▲菜單低消一杯飲品。

▲▼古亭不限時劍玉主題咖啡廳「DOT咖啡」，獨棟三層樓老宅咖啡。（圖／部落客萍子提供）

▲▼古亭不限時劍玉主題咖啡廳「DOT咖啡」，獨棟三層樓老宅咖啡。（圖／部落客萍子提供）

▲▼古亭不限時劍玉主題咖啡廳「DOT咖啡」，獨棟三層樓老宅咖啡。（圖／部落客萍子提供）

▲▼古亭不限時劍玉主題咖啡廳「DOT咖啡」，獨棟三層樓老宅咖啡。（圖／部落客萍子提供）

▲冰拿鐵200元、肉桂捲160元，一整套擺好上桌，宛如扇型很有巧思。

冰拿鐵200元
與一般咖啡廳拿鐵價格相比，這裡價格雖不便宜，但挺用心，玻璃杯都與下方的三角金屬有規劃設計過，漸層色，咖啡上頭有奶泡，光看就好好喝。中烘焙咖啡豆，有綿密奶泡，使用鮮乳坊鮮乳，不奶膩，調和得很順口，濃郁好喝。

▲▼古亭不限時劍玉主題咖啡廳「DOT咖啡」，獨棟三層樓老宅咖啡。（圖／部落客萍子提供）

▲▼古亭不限時劍玉主題咖啡廳「DOT咖啡」，獨棟三層樓老宅咖啡。（圖／部落客萍子提供）

肉桂捲160元
擺放在紅色盒內，一整個組合，與紅色主色系脫離不了關係，紅通通上桌。輕鬆可把肉桂捲拉起來，麵包口感外層酥脆、內軟嫩，有著淡淡肉桂香，是款好吃肉桂捲。

▲▼古亭不限時劍玉主題咖啡廳「DOT咖啡」，獨棟三層樓老宅咖啡。（圖／部落客萍子提供）

▲▼古亭不限時劍玉主題咖啡廳「DOT咖啡」，獨棟三層樓老宅咖啡。（圖／部落客萍子提供）

▲▼古亭不限時劍玉主題咖啡廳「DOT咖啡」，獨棟三層樓老宅咖啡。（圖／部落客萍子提供）

評論
台北咖啡廳如雨後春筍一直開，但劍玉咖啡廳倒是少見。整間很紅通通，老宅咖啡廳搖身成特色風格咖啡廳，讓人好喜歡，快來玩，捷運古亭站不限時咖啡廳收口袋。

▲▼古亭不限時劍玉主題咖啡廳「DOT咖啡」，獨棟三層樓老宅咖啡。（圖／部落客萍子提供）

DOT咖啡

地址：台北市中正區羅斯福路三段16號
營業時間：12：00～20：00

*部落客《UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影》現有經營：FBIG部落格

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關鍵字： DOT咖啡 台北市旅遊 達人旅遊 旅遊情報 台灣特色系列 UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影

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