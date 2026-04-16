華航攜8旅行社推「華麗美洲」新玩法　訪羚羊峽谷、搭冰原列車

▲華航攜手8間旅行社推出「華麗美洲」團體旅遊品牌。上圖左起為巨匠旅遊經理林暐軒、璽旅旅遊產品部經理廖珮君、鳳凰旅遊長程線副理王怡惠、可樂旅遊協理黃健華、亞利桑那旅遊局台灣代表處處長蔡璧如、中華航空台灣地區行銷協理宋道明、 雄獅旅遊美加部資深協理朱柏安、永信旅遊經理龔冠彰、易遊網協理黃湘慧、尊榮假期總監李英明。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

中華航空去年開航「台北－鳳凰城」航線後，北美航網再擴大。業者近日宣布，攜手雄獅旅遊、可樂旅遊、鳳凰旅遊、易遊網、永信旅遊、巨匠旅遊、ETS尊榮假期、璽旅旅遊8家旅行社，推出全新團體旅遊品牌「華麗美洲」，以既有直飛航點為基礎，規劃多條美洲行程，搶攻赴美旅遊市場。

▲羚羊峽谷。（圖／shutterstock）

目前華航北美航點涵蓋鳳凰城、洛杉磯、安大略、舊金山、西雅圖、紐約與溫哥華7大航點。此次「華麗美洲」推出8支主打團體產品，內容橫跨美西國家公園、酒莊體驗、特色旅宿與行程，還有洛磯山脈、尼加拉瀑布等自然景觀，搭配主要城市行程，提升行程豐富度。

▲尼加拉瀑布。（圖／shutterstock）

例如9日團體行程採洛杉磯、鳳凰城雙點進出，一次走訪大峽谷、布萊斯、羚羊峽谷、馬蹄灣5大地貌奇景，並踏上今年迎來100周年的66號公路；或可選擇12日行程前往包括黃石國家公園在內的6大國家公園，還能搭吉普車前往紀念碑谷；也有同時玩美國、加拿大行程，可近距離賞尼加拉瀑布壯闊景色。

加拿大團體行程也提供多個獨特體驗，包括入住米其林二星鑰的「Fairmont Chateau Whistler」酒店、走訪4大國家公園並能體驗期間限定的哥倫比亞冰原雪車，還能搭乘遊船前往瑪琳湖精靈島。

▲▼華航不斷提升機上服務，包括推出與Marc Jacobs聯名機上旅行包、多間米其林餐廳合作機上餐點。（圖／華航提供）

華航也不斷強化長程航線服務，包括機上娛樂、餐飲與座艙體驗等，如今年與Marc Jacobs聯名機上旅行包，在備品裡加入實用的多插頭萬用快充充電線、集線器等；豪經艙也享有專屬報到櫃檯、優先登機、商務艙備品等升級服務，同時領先國內業界，每人享2件28公斤托運行李額度。

同時，從去年8月起華航指定機型不限航點全面開放免費WiFi，並和T+T、米香、陽明春天等多家餐廳合作機上餐點，提供中西式選擇，並導入蔬食餐；更與西南航空結盟，可一站式完成購票，且享受行李直掛、快速通關，更能輕鬆轉接美國、墨西哥等目的地。

▲星宇航空商務艙備品獲得國際評選為「最佳商務艙過夜包Highly Commended」。（圖／業者提供）

星宇航空的機上備品則於近日在德國漢堡舉行的國際旅遊餐飲和機上服務用品博覽會（WTCE）多項國際評選中斬獲佳績，更首度摘下金獎殊榮，展現品牌在機上服務設計與乘客體驗上的持續耕耘與國際競爭力。

本次獲獎產品中，以深受旅客喜愛的豪華經濟艙SMILEY聯名過夜包表現最為亮眼，榮獲TravelPlus Judges Award Amenity Kit「TravelPlus評審團首選過夜包—金獎」及PAX Readership Awards「亞洲最佳經濟艙／豪華經濟艙過夜包」。

該款過夜包以「海洋藍」與「悠閒米」為主題色系，融合SMILEY所象徵的正向能量與樂觀精神，兼具設計美感與實用機能，為長程飛行的旅客帶來更舒適且質感的使用體驗，也反映星宇航空持續優化豪華經濟艙整體備品與睡眠體驗的用心。

▲星宇航空頭等艙HUNTSMAN睡衣。

星宇航空在指標級機上服務領域國際評選「Onboard Hospitality Awards」亦傳回捷報，頭等艙HUNTSMAN睡衣奪得「最佳機上居家服Highly Commended」；商務艙攜手日系品牌THREE打造的過夜包榮獲「最佳商務艙過夜包Highly Commended」，結合沉穩設計與天然草本保養品，兼具質感與舒適體驗；而2025 Snoopy收心包則入圍「最佳兒童旅客服務用品」最終決選，以趣味造型結合望遠鏡、毛巾與益智卡牌等內容，兼具娛樂性與實用性，提升親子旅客的飛行體驗。