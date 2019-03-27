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《必比登推介》燉到骨肉分離　米其林秘密客就是了(火靠)排骨到榮榮園

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▲榮榮園浙寧餐廳。（圖／記者黃士原攝）
▲(火靠)排骨用「光餅」夾著有點像是吃中國漢堡。

記者黃士原／台北報導、攝影

在台北市飄香52個年頭，原本是許多長輩聚餐的老餐廳「榮榮園浙寧餐廳」，27日因為新入榜米其林必比登推介而受到關注。對於受到米其林的青睞，榮榮園副總經理邱薏玲表示，「高興、開心，但這也是一種榮耀！」

榮榮園是由老師傅黃呈郎與妻子共同創立，現在則是由徒弟接手掌杓，繼續傳承好味道。榮榮園菜系包含有上海菜、淮陽菜、杭州菜、寧波菜及本幫菜，米其林指南推薦的是「(火靠)排骨」，（火靠)是慢火燉煮的手法，將豬小排切成一塊塊，然後在裝滿洋蔥的湯汁中慢火燉煮8小時，燉到骨肉分離，之後再把湯汁收乾、用錫箔紙包起來，接著到蒸籠蒸過，錫箔紙一打開香氣撲鼻，用「光餅」夾著吃有點像是吃中國漢堡。

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▲榮榮園浙寧餐廳。（圖／記者黃士原攝）
▲燉到骨肉分離的豬小排。

▲榮榮園浙寧餐廳。（圖／記者黃士原攝）
▲炒劍蝦。

除了(火靠)排骨，榮榮園主廚也推薦雞湯、醉雞及紅燒鯽魚。

對於米其林秘探來訪，當天有跟他們聊到菜色的歐陽師傅回想，時間點可能是超過半年前的事，當天是二位女生來用餐，在用完餐、付完餐費後，表明是米其林人員，想跟廚房裡的師傅詢問(火靠)排骨怎麼料理，歐陽師傅那時直接問她們怎麼會點(火靠)排骨，她們說「我們來這裡就是為了吃(火靠)排骨！」

營業時間：11:30–14:00, 17:00–21:00
電話： 02 2703 8822
地址：台北市大安區信義路四段25號

▲榮榮園浙寧餐廳。（圖／記者黃士原攝）
▲採光不錯的用餐區。

▲榮榮園浙寧餐廳。（圖／記者黃士原攝）
▲一進門可以看到名人合照區。

關鍵字： 美食情報 2019台北米其林 米其林必比登 必比登 台北米其林指南

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