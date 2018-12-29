2018回顧／餐飲界十大新聞事件　首推米其林指南登台

記者黃士原／台北報導

2018年即將結束，回顧這1年台灣也發生了許多事，除了政經時事與話題人物之外，《ETtoday新聞雲》也幫大家來回顧一下餐飲界在2018年發生的的十大新聞事件，其中最大事件就屬米其林指南登台，首本台北米其林指南在3月正式發行。





▲第一本台北米其林指南在14日公布，共有20家餐廳拿星。（圖／記者李毓康攝）

一、米其林指南登台

台灣第一本台北米其林指南在3月14日公布，君品酒店頤宮中餐廳奪得三星，而祥雲龍吟、請客樓拿下二星，而一星餐廳有17家，總計有20家餐廳摘星，取得星星數是24顆。另外還有米其林餐盤餐廳70家、必比登推介36家，總計126家餐廳與小吃被收錄到台北米其林指南裡。

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2018台北米其林新聞





▲之前網友到海底撈的自帶食材。（圖／海霸威食遊影記提供，請勿任意翻攝以免侵權）

二、海底撈火鍋自帶食材喊停

以肉麻服務為特色的海底撈火鍋在去(2017)年12月12日前全面開放大家帶著自己喜愛吃的食材來加好料，不過這項服務大受歡迎，客人自帶食材的數量及種類過多，已經超出海底撈火鍋對食品安全的可控制範圍，所以在2018年2月15日起，海底撈火鍋不再開放自帶食材的服務。

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▲台中樂沐。(圖／取自樂沐法式餐廳 Le Moût Restaurant臉書)



三、樂沐結束營業

亞洲女廚神之稱的陳嵐舒主持的「樂沐法式餐廳」在3月宣布將在今年12月底結束營業，而12月30日則是最後一個營業日。陳嵐舒說，台灣現在整體的餐飲大環境已被引導成只注意視覺上的新鮮度與刺激度，因此很多餐廳要做很多的活動，讓消費者感覺每個月都有新的事情發生。但陳嵐舒強調，她並不否定會自我行銷、推出各種活動的餐廳，他們所做的事就是為了能讓現在的消費者理解他們。陳嵐舒說，她自己不想為了宣傳而宣傳，所以才決定暫時休息。

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▲牛肉飯69元起。(圖／黃士原攝)

四、松屋登台

日本平價牛丼品牌松屋台灣首家門市將於9月28日正式於新光三越南西三館B1開幕，初期菜單主推9道主食，包括5款蓋飯及3款定食，其中招牌的牛肉飯（就是大家熟悉的牛丼）中碗69元，比起日本售價89元還要便宜20元，大碗的則是99元。至於營業時間則是11:00至21:30，沒有24小時。

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▲壽司郎。(圖／黃士原攝)



五、壽司郎登台

日本第一迴轉壽司品牌「SUSHIRO壽司郎」台北旗艦店6月15日正式開幕，開幕推出包含副餐及飲料等大約130種餐點，其中包含5款日本高人氣的鮪魚握壽司、炙燒羅勒鮭魚握壽司、炙燒上等星鰻握壽司、大切生鮭魚握壽司、麻辣赤蝦握壽司。台灣壽司郎著陸續開了台北中華路店、高雄夢時代店，而接著則是要在中和環球百貨開出第4家店。



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▲老虎堂的黑糖波霸鮮奶。（圖／記者黃士原攝）



六、老虎堂被爆「黑糖用焦糖色素」

去（2017)年11月才成立的老虎堂，一開始是訴求純手工手炒黑糖，但卻被爆出除了含有焦糖色素之外，原料也是委託廠商製作非手炒，對此老虎堂發出道歉聲明稿，原料廠商在製作時已添加「焦糖色素」，老虎堂依照法規將「焦糖色素」標示於桶身，而原料廠商所添加的含量符合衛福部安全規範，對此，老虎堂已請廠商未來製作時不要再添加焦糖色素，朝無色素添加的方向努力。

另外，原本黑糖是手工炒制，現在則是因為需求量大而進化到機械協助製作，老虎堂表示，未來將會在文宣進行修正，至於黑糖珍珠仍是保留現場炒製，讓黑糖香氣入味。

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▲品花苑已結束營業。（圖／雲朗觀光集團提供)



七、北台最大吃到飽餐廳品花苑熄燈

曾是全台最大規模的自助餐廳「品花苑」4月公告5月16日起結束營業，對此決定，雲朗集團指出，品花苑並沒有賠錢，但考量品花苑目前所能創造的營收有限，因此決定將此品牌結束，而原本的餐廳地點將進行改裝並且轉型成頂極奢華宴會場域，希望能為集團貢獻更大的營收與獲利。

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▲一蘭拉麵。（圖／記者季相儒攝）



八、24小時的一蘭拉麵2號店開在百貨公司

一蘭拉麵2號店（台北別館）一樣是開在台北市的信義區，離台北本店只有300公尺的新光三越A11，而且台北別館與台北本店一樣都是24小時營業，也是全台第一家在百貨公司有24小時營業的美食櫃位，屆時一蘭拉麵在台北的二家分店都是24小時營業。

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▲一風堂經典款，赤丸新味。（圖／乾杯集團提供)

九、台灣一風堂變直營

乾杯集團董事會決議將旗下經營一風堂的乾杯拉麵股權，全部出售給日本一風堂母公司旗下負責海外事業的CHIKARANOMOTO GLOBAL HOLDINGS PTE. LTD.，並簽立協議意向書，預計年底會正式簽約，未來股權轉換之後，台灣一風堂將由代理變成日本母公司直營。

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▲祥富水產火鍋超市供應上百種食材，想吃什麼就現買現煮。(圖／黃士原攝)

十、祥富水產首創火鍋超市引領風潮

祥富水產今年4月在台中開出全台第一家以超市的概念來呈現新鮮食材的超市火鍋之後，馬上掀起一股朝聖熱，接著也陸續在高雄、台北及桃園開出分店，而這股超市火鍋也讓其他業者進而仿傚，在宜蘭、台南及台北都看到同樣模式的超市火鍋店，像是馬辣國際餐飲集團也在西門町新開一家超市火鍋「東吉水產」，肉多多火鍋也效法推出新品牌「超越水產-火鍋超市」。

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