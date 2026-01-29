台中「199元炭火薑母鴨」小菜一律50　隱身大坑9號步道旁

美食是生活樂趣，快門留下了稍縱即逝的痕跡。 我喜歡用文字記錄味蕾的感動，一點一滴！

撰文攝影／橘子狗愛吃糖、整理／實習記者陳品勻

「九霸碳燒薑母鴨」是隱藏在台中大坑9號步道的深夜神秘薑母鴨，只營業晚上時間到深夜12點打烊，位置就在曾經的大坑九號夜市位置，褪去了過往夜市的繁華，布棚下幾張桌椅昏黃燈光就開始營業，主打薑母鴨只要199元根本台中最划算！還有活體紅蟳、東石直送鮮蚵煮進薑母鴨湯裡更是鮮美香醇加倍！對面還有免費大停車場，這麼方便又便宜真的是吃完不推薦不行！

店面位置

薑母鴨就開在台中大坑九號步道山下東山路旁，之前大坑九號夜市位置，有些隱密，對面還有免費大停車場，走進原本大坑九號夜市位置就會看到。由於也算靠近山區，所以入夜後氣溫格外涼爽，更有適合吃薑母鴨的氛圍。

製作過程

開放式的店面與廚房，裡面是忙著炒製薑母鴨跟熬煮湯頭的地方，薑量下得很足，陣陣香氣飄來，湯底更是用了不少蔬果、大骨跟甘蔗去熬煮的。

用餐環境

以布棚搭起的開放式座位區，道地低矮的薑母鴨座位，桌次安排的間隔有拉開不會覺得擁擠。在這種靠近山區的地方吃薑母鴨氛圍更是特別。

菜單價格

內用會有「開爐費／每桌100元」，薑母鴨每鍋是199元（鴨肉含湯），可以額外加點米酒！兩種加起來299元的價格（不收服務費）簡直比好多薑母鴨都便宜一半不只，省下來的錢就能放心多加點其他食材吃得更飽。食材更幾乎都均一價50元／盤。盤子顏色沒有區別只是好看。這是什麼神仙價格！另外有提供活紅蟳就依重量計價了，鮮蚵跟蛤蠣是每份100元。

▲另外也有提供薑母鴨外帶套餐500元，可以自行參考菜單內容。

薑母鴨鍋 199元

底部是純用炭火燒煮，我們再額外加點米酒進去煮起來更好喝，煮開以後喝起來有夠清甜，又帶著醇厚麻油香與薑香，而且隨著加進各種蔬菜海鮮食材越煮會越好喝。裡面的鴨肉也是有跟煸炒過老薑、米酒跟藥材去煨煮過的，以199元來說肉量不少，鴨肉也有嫩完全不柴，不用像一般薑母鴨肉，還要先煮個20分鐘以上才會好吃，這裡的鴨肉基本開火10分鐘就可以夾起來吃了。

活體紅蟳／鮮蚵

「活體紅蟳」依重量大小計價，但大小隻的肉量跟蟹膏量當然有差，我個人是蠻推薦點大隻的。裡面真的是滿滿蟹膏，蟹肉相當新鮮鮮甜，蟹膏又濃郁醇香，品質選得很不錯。本來看店面環境不像海鮮餐廳那樣，對海鮮沒有太期待，想不到這個「鮮蚵」每個都相當肥美好吃，下鍋煮過也沒有縮到太乾癟，也很推薦。

麻油麵線／瓜仔肉飯

「麻油麵線」也相當夠份量，推薦淋點薑母鴨湯會更好吃，麵條不會一下就變軟爛口感很好，有麻油香好吃。少見的薑母鴨也有賣飯，還是好吃的「瓜仔肉飯」，喜歡更有飽足感的可以點這個。

其他食材

想要點火鍋料、蔬菜等等這裡的選擇也蠻多種的，前面有提到幾乎都是均一價50元／盤。像是高麗菜、山茼蒿給的份量都算蠻多的，這裡玉米提供的是水果玉米。其他還有九層塔花枝丸、米血、花枝丸、龍蝦沙拉丸等等我也都很常點。特別吃薑母鴨絕不能錯過的鴨肉丸一定要點，每次吃薑母鴨都要來上兩三份。

推薦心得

每鍋只要199元的九霸碳燒薑母鴨＋幾乎每樣單點食材只要50元，這價格真的是便宜到特地跑一趟來吃都值得，湯頭用心料理夠味，食材新鮮多樣化又好吃，海鮮食材更是品質好也好吃，不管是來大坑9號步道運動完還是特地來用餐都相當可以，很推薦可以來試試！

九霸碳燒薑母鴨

地址：台中市北屯區東山路一段383號

營業時間：17：00－00：00（周二公休）

橘子狗愛吃糖部落格、橘子狗愛吃糖FB粉絲團

