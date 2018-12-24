中永和迴轉壽司控快看！壽司郎即將進駐中和環球購物中心



▲壽司郎即將進駐中和環球購物中心。（圖／記者黃士原攝）



記者黃士原／台北報導

日本最大的迴轉壽司業者壽司郎（スシロー），繼台灣1號店（台北旗艦店）、2號店「台北中華路店」及高雄夢時代店之後，第4家分店將落腳在新北市中和環球購物中心的B1，直接跟爭鮮迴轉壽司短兵相接。目前壽司郎新北中和環球店近期開始進行裝修，開幕時間尚未公布。

日本排名第一的壽司郎來自大阪，繼韓國之後，台灣是壽司郎海外第二個展店據點，壽司郎目前（截至6月4日）在日本已有499家店，如果再加上海外則超過500家門店，2017年的年度營業額高達1，564億日圓，2011年度起至今更是連續7年獲得迴轉壽司業第1名。壽司郎也把日本的IT顧客服務導入台灣，包括綜合管理系統、自動化送餐系統及APP訂位系統。





▲壽司郎迴轉壽司！(圖／黃士原攝)

台灣旗艦店推出包含副餐及飲料等大約130種餐點，其中壽司類有80種，其中包含5款日本高人氣的鮪魚握壽司、炙燒羅勒鮭魚握壽司、炙燒上等星鰻握壽司、大切生鮭魚握壽司、麻辣赤蝦握壽司。價格上，除了部份限定壽司之外，壽司郎多數的壽司都是40元（紅色盤），其他少數的60元銀色盤、80元的金色盤。至於其他餐點還有麵類（拉麵）、甜點、天婦羅、炸物、湯類、飲料等，而飲料只要付60元就可無限暢飲。

關於台灣的展店計劃，台灣壽司郎總經理加藤廣慎表示，今年壽司郎展店5家目標不變，高雄店目前進度十分樂觀，而且高雄的朋友也很期待壽司郎能到高雄展店。至於終極展店目標，加藤廣慎說，希望能在最快的時間內開到50家店鋪。



地址：新北市中和區中山路三段122號

電話：02 7731 7999