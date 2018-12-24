ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

中永和迴轉壽司控快看！壽司郎即將進駐中和環球購物中心

ETtoday餓勢力

▲中永和迴轉壽司控快看！壽司郎即將進駐中和環球購物中心。（圖／記者黃士原攝）
▲壽司郎即將進駐中和環球購物中心。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

日本最大的迴轉壽司業者壽司郎（スシロー），繼台灣1號店（台北旗艦店）、2號店「台北中華路店」及高雄夢時代店之後，第4家分店將落腳在新北市中和環球購物中心的B1，直接跟爭鮮迴轉壽司短兵相接。目前壽司郎新北中和環球店近期開始進行裝修，開幕時間尚未公布。

日本排名第一的壽司郎來自大阪，繼韓國之後，台灣是壽司郎海外第二個展店據點，壽司郎目前（截至6月4日）在日本已有499家店，如果再加上海外則超過500家門店，2017年的年度營業額高達1，564億日圓，2011年度起至今更是連續7年獲得迴轉壽司業第1名。壽司郎也把日本的IT顧客服務導入台灣，包括綜合管理系統、自動化送餐系統及APP訂位系統。


▲壽司郎迴轉壽司！(圖／黃士原攝)

台灣旗艦店推出包含副餐及飲料等大約130種餐點，其中壽司類有80種，其中包含5款日本高人氣的鮪魚握壽司、炙燒羅勒鮭魚握壽司、炙燒上等星鰻握壽司、大切生鮭魚握壽司、麻辣赤蝦握壽司。價格上，除了部份限定壽司之外，壽司郎多數的壽司都是40元（紅色盤），其他少數的60元銀色盤、80元的金色盤。至於其他餐點還有麵類（拉麵）、甜點、天婦羅、炸物、湯類、飲料等，而飲料只要付60元就可無限暢飲。

關於台灣的展店計劃，台灣壽司郎總經理加藤廣慎表示，今年壽司郎展店5家目標不變，高雄店目前進度十分樂觀，而且高雄的朋友也很期待壽司郎能到高雄展店。至於終極展店目標，加藤廣慎說，希望能在最快的時間內開到50家店鋪。

地址：新北市中和區中山路三段122號
電話：02 7731 7999

關鍵字： 美食情報 壽司郎 迴轉壽司 新北市美食 中和環球購物中心

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

PABLO重回台灣首家直營店12/21開幕　還吃得到4種mini塔

猿田彥珈琲二號店就在台中三井OUTLET　獨家開賣壽太郎特製鬆餅

夏威夷漢堡KUA`AINA插旗台中三井　開幕連5日牛肉漢堡不到5折

燒肉控快看！KINTAN BUFFET不只燒肉吃到飽　還有百匯自助吧

晴木千層豬排11/13開幕　台灣限定口味是塔香千層豬排

金門人也吃得到爭鮮了！金門一號店11/9試賣　每盤一樣30元

新板新開幕Buffet餐廳　吃得到地中海料理等5大菜系

內科上班族早餐新選擇！客美多咖啡要到內湖的西湖開分店

永和人也吃得到了！花月嵐拉麵將進駐比漾廣場

不用到台北吃了！屯京拉麵台中誠品店11/15開幕

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

汽車也能搭火車！台鐵人車同行自駕遊

懶人露營最高境界在嘉義！

全台「4大野溪溫泉」季節限定！

日本自助必備3個「交通APP」懶人包

擠千人！南投落羽松秘境草莓被採光

北投星級飯店泡湯一日遊提案

台北華山小日子商號　文青風選物店

南投4萬坪「落羽松秘境」還能採草莓

超詳細全台跨年煙火秀懶人包

桃園3間新開幕約會景觀餐廳

熱門行程

最新新聞更多

一秒到歐洲！南投釀酒廠有銀白森林

桃源仙谷鬱金香開了！還有落羽松

壽司郎即將進駐中和環球購物中心

Bartender賣拉麵學生加麵不加..

東京體驗住網咖　看片打電動還可淋浴

高雄超銷魂起司泡麵吐司

JR東日本咖啡店有最濃抹茶冰淇淋

屏東親子遊　大草皮上野餐、挑戰滑草

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366