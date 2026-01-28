日本名店「麵魚」、「滿雞軒」1/31台北開賣　價格品項一次看

▲「真鯛らーめん 麺魚」台灣首店1/31開幕。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

由拉麵奇才「橋本友則」創立、連年蟬聯日本Tabelog百名店的「真鯛らーめん 麺魚」與鴨湯拉麵「中華そば 満鶏軒」登台，1月31日共同進駐台北市中山區巷弄內的一棟老宅，拉麵售價286元至368元。

今年初，台北拉麵市場將迎來日本排隊拉麵人氣店「真鯛らーめん 麺魚」（下稱麵魚）與鴨湯拉麵「中華そば 満鶏軒」（下稱滿雞軒），這兩家都是由拉麵奇才「橋本友則」所創立。前者湯頭標榜以真鯛頭骨與雞骨共同熬煮，曾在2016、2017年奪得東京拉麵大賞新人獎，後者湯頭主角由真鯛變成鴨。

▲真鯛風味沾麵。（圖／記者黃士原攝）

▲真鯛拌麵。（圖／記者黃士原攝）

麵魚與滿雞軒去年就傳出來台展店消息，但遲遲未開幕主因是湯頭食材取得問題，為了原汁原味引進，台灣代理商新誥決定使用與日本本店相同的愛媛縣真鯛魚骨，但因台灣未有進口商，因此特別自己成立貿易公司來進口，也讓籌備時間長達1年以上。

麵魚湯頭使用愛媛縣真鯛魚骨熬煮6小時，鹽味拉麵使用魚中骨及魚腹骨去熬煮，濃湯拉麵則使用魚頭與少量雞爪，風味醇厚、富有膠質。

▲真鯛濃湯拉麵。（圖／記者黃士原攝）

除了靈魂湯頭，麵魚對配料亦相當講究，選用真鯛腹骨部位的魚肉，經過2小時蒸煮後，再手工剝取，出餐前炙燒堆疊焦香層次，每碗拉麵僅提供15克的魚肉。叉燒則嚴選台灣優質豬肉，採低溫烹調保留柔嫩，並以櫸木煙燻賦予清雅的木質香氣，搭配清脆的小松菜。

▲滿雞軒則鴨高湯為主要特色。（圖／記者黃士原攝）

▲▼滿雞軒配料為燻製鴨胸叉燒與骰子型鴨腿。（圖／記者黃士原攝）

有別於大眾熟悉的雞白湯或豚骨系，滿雞軒則鴨高湯為主要特色，將取出鴨胸、鴨腿後的整副鴨架與清水慢熬，充分釋放鴨肉的鮮美滋味，湯頭清爽卻不失深度。拉麵有鹽味、醬油兩種選擇，並且會加進數滴鴨油與松露油增加風味。

滿雞軒配料為燻製鴨胸叉燒與骰子型鴨腿，口感鮮嫩且香氣濃郁，依湯頭風味分別佐以蔥丁或蔥段及少許的柚子清香提鮮。

▲滿雞丼。（圖／記者黃士原攝）

除了指標性的拉麵，滿雞軒店內每日限量供應「滿雞丼」，將燻製鴨胸、彈牙鴨腿鋪蓋於粒粒分明、飽滿剔透的日本七星米白飯上，淋上特製醬油與香氣迷人的鴨油，再放上現煎至金黃焦香、質地肥嫩的鴨肝。

▲麵魚全品項名稱與價位。（圖／業者提供）

▲滿雞軒全品項名稱與價位。（圖／業者提供）

麵魚拉麵品項有鹽味、濃湯、拌麵及沾麵，鹽味、醬油、沾麵與乾拌麵，價格286元起至368元。另還雜炊丼、煎餃、炸餃子，96元至128元。叉燒肉、鴨肉、海苔、溏心蛋及青菜也都可以加點。

▲1月30日至2月1日限定販售的「佐野の泡系豆乳拉麵套餐」。（圖／雞湯桑提供）

以雞白湯拉麵為核心的「雞湯桑」，將於1月30日至2月1日邀請東京知名拉麵名店Ramen Mitaba主理人佐野真伊來台，展開為期3天的限定快閃活動，將以套餐形式推出限定聯名菜單，完整呈現日式泡系拉麵的多層次風味。

位於東京新宿歌舞伎町的拉麵名店「Ramen Mitaba 鶏そば みた葉」，以濃郁卻不膩口的雞白湯拉麵作為品牌核心，主打多款以雞湯為基底的風味選擇，深受在地饕客與海內外旅人喜愛，在日本美食網站Tabelog擁有3.56的好評價。

這次雞湯桑邀請Ramen Mitaba主理人佐野真伊來台，選擇風味細膩、層次豐富的「泡系拉麵」作為聯名企劃主軸，1月30日至2月1日活動期間，雞湯桑將以套餐形式呈現，主餐「漂浮紅油豆乳拉麵」由她監製打造，湯面覆以豆乳製成的細緻泡沫，搭配香辣紅油與特製絞肉所堆疊出的濃郁香氣，並以檸檬點綴提味。