ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

SEVENTEEN小分隊CxM高雄巨蛋開唱　獨家套票2/1開搶

▲《CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY in KAOHSIUNG》獨家演唱會雙人套票2月1日下午2點開賣。（圖／易遊網提供）

▲《CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY in KAOHSIUNG》雙人套票2月1日下午2點開賣。（圖／易遊網提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

K-POP熱潮持續發酵，SEVENTEEN核心成員的S.COUPS與MINGYU組成的小分隊CxM，將於4月25、26日在高雄巨蛋舉辦《CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY in KAOHSIUNG》演唱會，看準「追星旅遊」需求暴增，易遊網祭出結合交通、住宿與娛樂的獨家套票，2月1日限量開賣。

易遊網指出，雙人套票將於2月1日下午2點於官網與APP限量開賣，鎖定4月26日場次，提供最高票區6,880元與次高票區6,280元兩種方案，每人13,200元起。內含雙人演唱會門票、雙人來回交通及雙人含早住宿一晚，一次解決搶票、訂房和交通安排。

▲《CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY in KAOHSIUNG》獨家演唱會雙人套票2月1日下午2點開賣。（圖／易遊網提供）

▲▼入住五星級文創酒店「高雄承億酒店」；專案免費升等至「經典和式兩中床」房型。

▲《CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY in KAOHSIUNG》獨家演唱會雙人套票2月1日下午2點開賣。（圖／易遊網提供）

住宿將下榻五星級文創酒店「高雄承億酒店」，並免費升等「經典和式兩中床」房型，加贈「飛裊茶軒雙人茶點」。交通方面，去程搭乘高鐵南下，回程則安排「環島之星 三麗鷗萌旅號」觀光列車，車上備有餐食、飲品與卡拉OK、DIY體驗等服務。若為易遊網APP首購用戶購買專案，輸入折扣碼「app8off」不限金額還可再現折8%。

▲《CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY in KAOHSIUNG》獨家演唱會雙人套票2月1日下午2點開賣。（圖／易遊網提供）

▲套票獨家贈送飛裊茶軒雙人下午茶點，粉絲能在25樓的餐廳享用，增添追星之旅美好回憶。

易遊網表示，根據平台銷售數據，去年韓國機票銷量年增逾一倍，顯示韓流文化已成為帶動跨境旅遊與娛樂消費的重要動能，此次合作也象徵旅遊服務延伸至演唱會經濟的新嘗試。

▲《CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY in KAOHSIUNG》獨家演唱會雙人套票2月1日下午2點開賣。（圖／易遊網提供）

▲回程則安排「環島之星 三麗鷗萌旅號」觀光列車，車上備有餐食、飲品與卡拉OK、DIY體驗等服務。

除了演唱會，K-POP資深粉絲也迎來另一波焦點。亞洲傳奇男團SUPER JUNIOR成軍20周年紀念展覽《SUPER RECORDS》，將於2月9日至2月22日在台北新光三越A9館9樓登場，門票由Klook獨家開賣，一般票價650元。

▲▼SUPER JUNIOR 20週年特展台灣站。（圖／Klook提供）

▲SUPER JUNIOR 20周年特展台灣站將於2月9日至2月22日登場。（圖／Klook提供）

Klook指出，展覽以「音樂記錄」為主軸，回顧SUPER JUNIOR自2005年出道至今的20年歷程，透過沉浸式空間設計，呈現橫跨世代的音樂與青春記憶。除歷程回顧與打卡體驗外，展覽亦規劃台灣限定周邊商品，為E.L.F粉絲打造專屬回憶。

關鍵字： 高雄旅遊 SEVENTEEN CxM K-POP 韓流 演唱會

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【畫面太萌啦～】阿勇學姐教珠珠學妹如何熱情打招呼！

推薦閱讀

SEVENTEEN小分隊CxM高雄巨蛋開唱

SEVENTEEN小分隊CxM高雄巨蛋開唱

暨大櫻花季今登場

暨大櫻花季今登場

信義鄉草坪頭櫻花季今登場

信義鄉草坪頭櫻花季今登場

家樂福198元福袋「最大獎88萬金條」　大年初一開賣

家樂福198元福袋「最大獎88萬金條」　大年初一開賣

「如嫦」卜卜蜆鍋1.5斤文蛤鋪滿滿

「如嫦」卜卜蜆鍋1.5斤文蛤鋪滿滿

台南奇美《埃及之王：法老》特展開箱

台南奇美《埃及之王：法老》特展開箱

「麵魚」、「滿雞軒」1/31台北開賣

「麵魚」、「滿雞軒」1/31台北開賣

萊爾富開出第3位「台積電股票」得主　幸運門市曝光

萊爾富開出第3位「台積電股票」得主　幸運門市曝光

沖繩JUNGLIA超詳細攻略！

沖繩JUNGLIA超詳細攻略！

台中最美「富興工廠」入選文化基地

台中最美「富興工廠」入選文化基地

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

SEVENTEEN小分隊CxM高雄巨蛋開唱

200元爽嗑主餐＋40道韓式小菜吃到飽

暨大櫻花季今登場

信義鄉草坪頭櫻花季今登場

「麵魚」、「滿雞軒」1/31台北開賣

三商巧福攜手武德宮推「紅燒四喜牛肉麵」　買就送黑虎開運錢母

必比登推介燃麵！隱身永和菜市場暗巷

韓國必去ARTE MUSEUM將落腳高雄

霍諾德吃鼎泰豐「巧克力小籠包」爆紅　甜點還有豆沙、芋泥口味

萬華鑊氣生炒鱔魚只賣130元！

熱門行程

最新新聞更多

SEVENTEEN小分隊CxM高雄巨蛋開唱

暨大櫻花季今登場

信義鄉草坪頭櫻花季今登場

家樂福198元福袋「最大獎88萬金條」　大年初一開賣

「如嫦」卜卜蜆鍋1.5斤文蛤鋪滿滿

台南奇美《埃及之王：法老》特展開箱

「麵魚」、「滿雞軒」1/31台北開賣

萊爾富開出第3位「台積電股票」得主　幸運門市曝光

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366