SEVENTEEN小分隊CxM高雄巨蛋開唱　獨家套票2/1開搶

▲《CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY in KAOHSIUNG》雙人套票2月1日下午2點開賣。（圖／易遊網提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

K-POP熱潮持續發酵，SEVENTEEN核心成員的S.COUPS與MINGYU組成的小分隊CxM，將於4月25、26日在高雄巨蛋舉辦《CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY in KAOHSIUNG》演唱會，看準「追星旅遊」需求暴增，易遊網祭出結合交通、住宿與娛樂的獨家套票，2月1日限量開賣。

易遊網指出，雙人套票將於2月1日下午2點於官網與APP限量開賣，鎖定4月26日場次，提供最高票區6,880元與次高票區6,280元兩種方案，每人13,200元起。內含雙人演唱會門票、雙人來回交通及雙人含早住宿一晚，一次解決搶票、訂房和交通安排。

▲▼入住五星級文創酒店「高雄承億酒店」；專案免費升等至「經典和式兩中床」房型。



住宿將下榻五星級文創酒店「高雄承億酒店」，並免費升等「經典和式兩中床」房型，加贈「飛裊茶軒雙人茶點」。交通方面，去程搭乘高鐵南下，回程則安排「環島之星 三麗鷗萌旅號」觀光列車，車上備有餐食、飲品與卡拉OK、DIY體驗等服務。若為易遊網APP首購用戶購買專案，輸入折扣碼「app8off」不限金額還可再現折8%。

▲套票獨家贈送飛裊茶軒雙人下午茶點，粉絲能在25樓的餐廳享用，增添追星之旅美好回憶。



易遊網表示，根據平台銷售數據，去年韓國機票銷量年增逾一倍，顯示韓流文化已成為帶動跨境旅遊與娛樂消費的重要動能，此次合作也象徵旅遊服務延伸至演唱會經濟的新嘗試。

▲回程則安排「環島之星 三麗鷗萌旅號」觀光列車，車上備有餐食、飲品與卡拉OK、DIY體驗等服務。



除了演唱會，K-POP資深粉絲也迎來另一波焦點。亞洲傳奇男團SUPER JUNIOR成軍20周年紀念展覽《SUPER RECORDS》，將於2月9日至2月22日在台北新光三越A9館9樓登場，門票由Klook獨家開賣，一般票價650元。

▲SUPER JUNIOR 20周年特展台灣站將於2月9日至2月22日登場。（圖／Klook提供）



Klook指出，展覽以「音樂記錄」為主軸，回顧SUPER JUNIOR自2005年出道至今的20年歷程，透過沉浸式空間設計，呈現橫跨世代的音樂與青春記憶。除歷程回顧與打卡體驗外，展覽亦規劃台灣限定周邊商品，為E.L.F粉絲打造專屬回憶。