萬華130元生炒鱔魚！滑順油麵飽吸鑊氣醬香　已有50多年歷史

▲▼萬華50年美食「正老牌炒鱔魚」，大火快炒鑊氣十足，老台北人的宵夜場。（圖／部落客VIVIYU提供）

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者蘇相云

說到萬華的夜市美食，多數人第一時間想到的是廣州街、華西街一帶的熱鬧與觀光人潮，但真正讓在地人一再回訪的，往往藏在相對低調、卻充滿生活感的梧州街夜市裡，其實這三條街夜市都可以順遊逛一圈，而其中不走噱頭路線的「正老牌炒鱔魚」，只有一口不停翻炒的大鍋、一碗又一碗現點現做的鱔魚料理，靠著火候、醬香與食材本身的口感，撐起了50多年不變的人氣。

交通資訊
搭乘捷運龍山寺站（板南線），從1號出口步行約5～7分鐘即可抵達華西街夜市與梧州街夜市、公車可搭乘至「龍山寺」或「華西街口」站，下車步行即達、開車可利用龍山寺站地下停車場，夜市時段建議搭乘大眾運輸，避免塞車。

▲走進梧州街夜市，你會被一種獨特的氛圍包圍，這裡沒有過度的觀光包裝，只有此起彼落的叫賣聲與大火快炒的轟鳴聲。

▲而在這條臥虎藏龍的街道上，第12號攤位「正老牌炒鱔魚」，總是聚集著尋味而來的饕客。

▲在物價飛漲的今天，許多餐廳的炒鱔魚動輒200元起跳，但在這裡，老闆堅持用130元的價格，端出一盤盤鑊氣十足的誠意。

▲目前由兩代人一起經營，老闆說他爸爸和哥哥是在中南部經營炒鱔魚，所以已經販售了好多年，有50幾年的歷史了。

▲許多夜市攤販為了迎合大眾，菜單往往琳瑯滿目，但「正老牌」展現了一種老店的自信與霸氣，只賣鱔魚，來到這裡就是為了鱔魚而來。

攤位前那口快速爐是全場核心
老闆站在爐火前，手持鐵鍋，火光轟地一聲竄起，那種視覺震撼，比任何開放式廚房都來得生猛有力，看著老闆熟練地拋鍋、灑料，本身就是一場免費的表演。

用餐環境
簡單的幾張折疊桌和塑膠板凳，擺在騎樓下，你會和隔壁桌的陌生人背靠背，甚至聽得到隔壁在聊什麼國家大事，但這就是路邊攤，沒有華麗的裝潢，就是來吃街頭小吃，來到這裡就是為了吃鱔魚而來的。

生炒鱔魚130元
這裡專賣生炒鱔魚與鱔魚炒麵，品項單純，卻也意味著店家把全部心力都放在這兩樣料理上，每一鍋都是現炒，沒有預先完成的半成品。生炒鱔魚是這裡的招牌，也是最能展現功力的一道料理，上桌時，鱔魚被濃郁的醬汁包覆，搭配大量洋蔥，鱔魚本身處理得相當乾淨，沒有腥味，入口後能感受到彈性與滑嫩並存的口感，不會過老，也不會軟爛，調味也不像台南這麼甜，反而帶些辣味與香氣，很好吃。

鱔魚炒麵130元
鱔魚咬下去的第一口，你會聽到脆的聲音，那是新鮮鱔魚才有的特質，它不是軟趴趴的魚肉，而是帶有一種Q彈、爽脆的勁道，這種口感來自於極短時間的高溫爆炒，鎖住了肉質的水分與彈性。油麵本身耐煮、耐炒，最適合這種大火料理，麵條吸飽了那黑褐色的醬汁，每一口都滑順入味，兩者相比之下，我喜歡鱔魚炒麵多一些。

心得感想
坐在梧州街的路邊，看著老闆汗流浹背地翻炒，不到五分鐘，熱騰騰的鱔魚麵上桌，我拿起筷子，大口吸麵，大口嚼著爽脆的鱔魚，下次來到龍山寺拜拜，或是逛華西街夜市時，別忘了多走幾步路到梧州街試試這間正老牌炒鱔魚。

正老牌炒鱔魚

地址：台北市萬華區梧州街36號
營業時間：17：00～22：30

＊部落客《VIVIYU小世界》現有經營：部落格粉絲團

關鍵字： 正老牌炒鱔魚 台北市美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 VIVIYU小世界

