手搖飲限時優惠　可不可熟成紅茶、日出茶太買1送1

▲▼可不可熟成紅茶推出全新「穀奈系列」。（圖／記者蕭筠攝）

▲手搖飲推出限時優惠。（示意圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲「可不可熟成紅茶」在外送平台推出限時優惠，4品項買一送一。另外，迷客夏門市有「A+B組合」79元起，CoCo則是指定飲品2杯99元。

▲▼迷客夏。（圖／迷客夏提供）

▲迷客夏、CoCo推組合優惠79元起。（示意圖／迷客夏提供）

●可不可熟成紅茶
可不可熟成紅茶2月10日前於Uber Eats推「4大飲品買1送1」，品項包括胭脂紅茶、胭脂冷露、胭脂奶茶、胭脂歐蕾，限同品項，詳細優惠資訊依平台APP為主，售完為止。

●日出茶太
日出茶太2月6日前祭出「3大新品任選買1送1」，品項有香奶兒紅烏龍、金桔蘋安烏龍、百香珍桔利果茶，每筆消費限購2組，須於門市出示會員條碼才可享優惠。

●迷客夏
迷客夏2月3日前有「A+B組合優惠」，於門市購買A區醇濃鮮奶茶L杯+B區愛茶的牛即享折扣，北部89元、南部79元，優惠可累計。

南部價區域：台中、南投、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東。北部價區域：基隆、新北、台北、桃園、新竹、苗栗、宜蘭、台東、澎湖、金門。

●CoCo
CoCo 2月28日前享「2杯99元」組合優惠，品項包括冬韻擂焙珍奶、莓好雙果茶、28茉輕乳茶、21歲輕檸烏龍與日焙珍珠奶茶，限大杯。門市、都可訂平台同享優惠，詳情依各門市公告為主。

