傳承50年山西老手藝！台南衛民街手工揉製刀削麵　口感Q彈有勁

嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者陳莉玟

台南中西區的「老五刀削麵」在地經營近50年，以刀削麵、木須炒麵、炒飯、燴飯聞名，鄰近台南火車站、北門路商圈，價格親民、份量實在，是不少人從小吃到大的回憶。

▲▼老五刀削麵。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

位置
老五刀削麵距離台南市公車站縣知事官邸走路3分鐘，距離台南火車站走路10分鐘。鄰近台南火車站、北門路商圈、新光三越中山店、復興市場等等。

▲▼老五刀削麵。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼老五刀削麵。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

歷史
從五妃南門路口起家，以前的台南市警察第一分局（現今公共停車處南門辦公室），搬遷到大成路、東和路，現在到了衛民街，師承國華街山西館的好手藝，老闆爸爸是來自山西的外省人。

菜單

▲▼老五刀削麵。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

環境
以麵館而言算是相當舒適，提供餐館等級的室內用餐座席，內用提供紙巾、空調、電視、洗手間與飲品小菜自助，櫃檯旁擺放著各式滷菜和小菜。

▲▼老五刀削麵。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼老五刀削麵。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼老五刀削麵。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲調味料提供辣椒、胡椒粉、醬油、醃漬菜、烏醋等。

▲▼老五刀削麵。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼老五刀削麵。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

料理過程
傳承近一甲子的山西地道風味，其料理過程堅持不假他人之手，充滿職人精神。

►手工揉製麵糰：從最基礎的麵糰準備開始，確保麵食的品質與地道口感。
►職人削麵技術：老闆現場展現純熟技藝，不急不徐地將麵條一刀一刀精準削入滾水中。
►口感嚼勁十足：透過手削方式製作出的刀削麵條，擁有極佳的韌性與嚼勁。
►大火熱炒合味：將現煮的刀削麵搭配各式香料、新鮮蔬菜及海鮮，經由大火快炒，將食材精華與麵條完美融合。

餐點

木須炒麵
老五刀削麵的木須炒麵也是店內人氣品項，手工削麵的豐富層次，軟Q兼具的絕佳口感，更能夠吸附湯汁。透過老闆現場一刀一刀將麵條削入滾水，手工刀削的麵條呈現不規則形狀與厚薄不一的層次，接著下鍋爆炒出香氣。麵條入口時同時具備軟Q與扎實的咬感，整體嚼勁十足。

▲▼老五刀削麵。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼老五刀削麵。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

麵體完美吸附大火熱炒醬汁
還能吸附上蔬菜、肉絲、木耳等配料的食材精華，加點辣下去炒更香，辣感更襯托出醬汁香氣，據說三鮮炒麵也是一絕。

▲▼老五刀削麵。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼老五刀削麵。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

大滷麵
老五刀削麵的大滷麵誠意滿滿，有厚實大塊豬五花肉片之外，蛋花、高麗菜、紅蘿蔔片、玉米筍、黑木耳、豆腐也給得很多，相比一般的酸辣湯更偏鹹甜一些。

▲▼老五刀削麵。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼老五刀削麵。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲不是肉絲，而是整塊有厚度的豬五花與瘦肉片，而且只要100元，相當超值。

▲▼老五刀削麵。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼老五刀削麵。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

口感表現
相對於炒過的刀削麵，大滷麵的麵條更有水潤感也很滑口，搭配滷湯下肚相當飽足，可以加一些辣油酸菜增添風味，完全就變成了重慶風格的大滷湯麵。

配菜

▲▼老五刀削麵。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲酸菜、醃菜、醃瓜自己挖，不因為免費而馬虎，在外面都可以單獨成為一道小菜。

▲▼老五刀削麵。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

老五刀削麵

地址：台南市中西區衛民街57號
電話：06－2248213
營業時間：11：30－14：00、17：00－19：50（周四休息）

*部落客《美熊很愛吃》現有經營：粉絲團、部落格、Instagram

關鍵字： 老五刀削麵 台南美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 美熊很愛吃

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

傳承50年手藝！台南衛民街手工揉製刀削麵

