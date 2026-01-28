200元爽嗑主餐＋40道精緻小菜吃到飽！新莊平價韓式料理

Darren蘋果樹(阿樹いっき)我是桃園部落客喜歡美食、旅遊、美酒和廟宇文化。2019年桃園上好攤評審，從無名小站開始寫文至今累積4000篇以上文章。

撰文攝影／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌

每人低消只要200元就有近40道新莊韓式小菜吃到飽，鄰近新莊運動公園以及美秀傳統市場旁，只要用餐時間經過都會看到外面有人在排隊候位，菜單有銅盤烤肉、石鍋拌飯、海鮮煎餅、韓式泡菜鍋、部隊鍋、人蔘雞湯、韓式炸雞等等，菜單品項選擇非常多，覺得光低消加小菜吃到飽CP值就很高。

▲在新莊中華路上，緊鄰美秀傳統市場，對面是新莊運動公園，出捷運新莊站1號出口走路過來大約13分鐘左右。



營業時間

平日下午有休息，假日則是整天，建議假日想來吃，可以稍微避開正餐時間，不然就是早點來吃，或者是電話訂位，比較不用等太久。用餐注意事項，每人最低消費200元＋10%清潔費，用餐時間90分鐘。

▲菜單價目表，價錢請依現場店家為主。



▲用餐環境不算大，小編是假日來用餐，店內客滿都需要等待候位。



▲位子有點擁擠，店員都會端熱食來，所以帶小朋友來用餐要注意一下不要撞到。



小菜吃到飽

入座點餐後要先結帳，結帳完就去最後方拿取韓式小菜，這裡的小菜都是看到喜歡就可以拿，而且只要沒有就補很快。各式各樣韓式小菜，有蔬菜類、炸物、甜食等等選擇非常多，看到那麼多小菜整齊排放，光是外觀就讓人很有食慾，聽說每次來到小菜都會有所不同。





▲小菜取餐區旁邊會有飲料機，這裡會提供汽水、茶飲以及白開水等等。



▲我覺得如果食量夠大都可以試試，基本上口味都不差，我自己最喜歡的是地瓜。



銅盤烤肉



▲點的是雞肉銅盤烤肉，算是安全牌餐點，口味上比較清淡了些。



▲雞肉的肉量以及蔬菜份量都算多，基本上光是小菜就真的可以吃到飽。



▲假日來用餐人潮非常多，不少人都是全家出動來吃，用餐時間限制90分鐘。



▲基本上低消這價位也沒啥好嫌，而且小菜品項有夠多，難怪可以那麼受歡迎。



韓味軒韓國料理FAQ常見問題



Q1：韓味軒韓國料理有小菜吃到飽嗎？

A1：有的，提供約40道韓式小菜無限供應，只要符合店內低消即可享用，是新莊少見的小菜吃到飽韓國料理。

Q2：韓味軒韓國料理低消多少？

A2：每人低消200元，不需額外加價就能享用韓式小菜吃到飽，CP值相當高。

Q3：韓味軒適合聚餐嗎？

A3：適合，不論朋友聚會或家庭用餐都很合適，座位數充足，用餐時段建議提早到或避開尖峰。

Q4：韓味軒韓國料理在哪裡？

A4：位於新北市新莊區中華路一段182－1號，交通便利，是不少新莊在地人推薦的韓式餐廳。

Q5：韓味軒韓國料理需要訂位嗎？

A5：平日較好入座，假日與晚餐時段人潮較多，建議提前電話詢問。

韓味軒韓國料理

地址：新北市新莊區中華路一段182－1號

營業時間：平日11：00－14：30、17：00－21：30／假日11：00－21：30（周三公休）

電話：02－29911329

