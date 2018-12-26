生日有2、0、1、9任一數字　到幸花吃松露拉麵第2碗只要1元



▲松露拉麵。(圖／幸花雞白湯拉麵提供)



記者黃士原／台北報導

來自日本鹿耳島的幸花雞白湯拉麵為歡慶迎接2019年到來，全台10家分店將於1月1日起每週一至週五推出，只要生日數字中有2、0、1、9任一數字，來店點1碗松露拉麵，就可以用1元再吃第2碗其他經典口味拉麵，像是正油、塩味、黑蒜油、味噌。10家分店每間限量每日30組。





▲火山極辛拉麵。





▲塩味拉麵。



幸花雞白湯拉麵傳承自日本鹿兒島的正統雞白湯頭，使用雞骨熬製湯頭，乳白色湯頭看似濃稠，入口卻十分滑順清爽。主打的松露拉麵及火山極辛拉麵肉品也有別一般使用的豬肉叉燒，改用鮮嫩柔軟的舒肥雞叉燒，增添拉麵的濃郁風味。幸花外觀採用日式屋台攤車的佈置，開放式空間使消費者能體驗日式屋台文化，同時看見料理製作過程。



2019幸花新年祭

活動時間：2019/01/01起每週一至週五，每間分店限量每日30組。

活動方式：生日數字中含有2、0、1、9 任一數字，點松露拉麵可享第二碗拉麵只要1元。（99-129元任一拉麵）

活動門市

台中公益店

地址：台中市西區公益路90號

電話：0912 765 210

台中嶺東店

地址：台中市南屯區永春南路56巷10號

電話：(04) 2386 3985

台中豐原店

地址：台中市豐原區成功路155-3號

電話：(04) 2522 6288

台中樹孝店

地址：台中市太平區樹孝路427號

電話：0923 352 151

台中東山店

地址：台中市北屯區東山路一段225之12號

電話：0908 038 881

台中文昌店

地址：台中市北屯區文昌三街145號

電話：(04) 2236 2241

台北樂華店

地址：新北市永和區永平路6號(樂華夜市)

電話：0922263415

高雄青年店

地址：高雄市新興區青年一路200號

電話：(07) 215 0486

屏東仁愛店

地址：屏東市仁愛路30號

電話：0938881321

屏東潮州店

地址：屏東縣潮州鎮忠孝路84號

電話：0989717897