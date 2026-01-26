必比登推介、隱身永和菜市場暗巷　55年四川燃麵開到深夜

我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者陳品勻

永和頂溪站旁溪州公有市場內，有家入選2025米其林必比登推介的「宋朝」，賣的主要是麵食跟滷肉飯等家常小吃，自1970年營業至今，目前由年輕人經營。營業時間還沒到就在排隊領號牌，店裡座位真的少，不想排隊真的要早點來，不然就要晚點再來，開到半夜十二點半，想吃宵夜來這也可以！

環境

店家位於市場小巷弄內，晚上五點才開始營業，提早到的話可以先領菜單，上面會寫號碼，時間一到就可以直接在櫃台點餐後入座。

停車場、內用環境

這次開車來，附近耕莘醫院那一條有收費停車場，一小時40元，走到宋朝大約十分鐘，停車算方便，距離頂溪站也近，只是從市場走到「宋朝」的市場路有點暗暗的，沒開燈有點太暗，晚一點才會點燈。一樓是廚房跟櫃台，二樓才是座位用餐區，座位只有十幾個，還好上菜不會太慢，餐點很快就到齊。

菜單

有飯有麵有抄手，小菜選擇也不少，開胃菜居然還有番茄糖葫蘆，這次想吃的都來吃吃看，最喜歡的就是他們家的燃麵跟滷肉飯。

餐點

酸溜高麗菜

吃起來是像涼拌菜一樣酸溜高麗菜，口感脆脆酸酸甜甜的，搭配口味重的滷肉飯跟四川燃麵非常搭，吃起來會更清爽不膩，越吃越開胃。

麻辣滷肉飯

滷肉飯多了椒麻香氣，吃到一半覺得滷肉不太夠，又去加了一點滷汁更好吃耶！原本的滷汁是偏甜口的，比較起來好像原味滷肉飯比較合口味！

紅油抄手

賣相一百分紅油的調味也不錯，不過抄手的內餡這天吃起來覺得有騷味，不太喜歡。

宋朝口水雞

口水雞有很濃的花生香氣，雞肉非常軟嫩，雞肉要多沾一點比較好吃，不然中間部分吃起來會冰冰的口感會感覺有點生。

四川燃麵

今天第一名就是這道，非常夠味的四川燃麵，微微椒麻辣度，麵條選用的也很好，微捲的細麵，咬起來Q彈有勁，辣味麻度都會讓人一口接一口。

滷焢肉

後來加點的焢肉，因為看到每一桌上都有一盤，想說應該很厲害就點來吃吃看，口感味道不錯，偏鹹一點要配白飯吃才行，油亮的色澤度看起來非常好吃，不過我覺得太鹹了。

番茄冰沙糖葫蘆

用餐心得

「宋朝」這種超級巷仔內的店家都能被米其林必比登挖出來，之前只聽過還沒吃過，後來想說上了必比登就來吃吃看吧，餐點不是每道都喜歡就是了！

宋朝

地址：新北市永和區復興街72號1樓

電話：02－89213697

營業時間：17：00－00：30

