暨大櫻花季登場　3000株櫻花海feat.神獸御守盼帶動埔里走春人氣

▲暨大機車道上櫻花現況實景。（圖／李榮芳提供）

記者高堂堯／南投報導

春意盎然的季節再度造訪，國立暨南國際大學150公頃遼闊校園內原有的3000株名貴櫻花，即日起將逐步進入盛開期；校方指出，今年更得益於日月潭國家風景區管理處「千櫻園」改善工程，日前增植1200棵櫻花樹，視覺景觀更為豐富，期許今年櫻花季能帶動埔里在地景點觀光人潮。

校方表示，「暨大櫻花季」名列交通部觀光署「觀光雙年曆」的全國級活動，今天舉辦宣傳記者會，現場眾人在專業茶師的引領下細品茶茗，茶香與櫻花、樂音、咖啡香交織，讓遊客在花香與茶韻中，深刻感受台灣特有的人文情懷；暨大也特別邀請全國37所高中的校長與主任共同簽署「櫻花樹下的盟約」，盼透過「合作共贏、資源共享」的理念，加深高中端對暨大的印象，並藉由校際締盟與產學連結，為學生創造更多國際交流與深造的機會。

▲2026暨大櫻花季專屬御守。（圖／國際暨南國際大學提供）

校方指出，今年特別設計可愛吸睛的「櫻花季專屬御守」，將校園神獸「穿山甲」與嬌嫩櫻花圖騰融入其中，並安排至校內守護神「福安宮」進行過火儀式，象徵著將土地公的守護與祝福，遞交至民眾手中；自2月14日至22日的9天假期中，每日將提供400個限量御守，致贈給率先入場並支付停車費的小客車主。

相關活動檔期、在地景點優惠方案與交通資訊，請至暨大櫻花季官網查詢：https://b005.ncnu.edu.tw/app/index.php。

▲▼暨大與全國37所高中校長共同簽署「櫻花樹下的盟約」。