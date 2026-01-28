ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

暨大櫻花季登場　3000株櫻花海feat.神獸御守盼帶動埔里走春人氣

▲暨大機車道上櫻花現況實景。（圖／李榮芳提供）

▲暨大機車道上櫻花現況實景。（圖／李榮芳提供）

記者高堂堯／南投報導

春意盎然的季節再度造訪，國立暨南國際大學150公頃遼闊校園內原有的3000株名貴櫻花，即日起將逐步進入盛開期；校方指出，今年更得益於日月潭國家風景區管理處「千櫻園」改善工程，日前增植1200棵櫻花樹，視覺景觀更為豐富，期許今年櫻花季能帶動埔里在地景點觀光人潮。

校方表示，「暨大櫻花季」名列交通部觀光署「觀光雙年曆」的全國級活動，今天舉辦宣傳記者會，現場眾人在專業茶師的引領下細品茶茗，茶香與櫻花、樂音、咖啡香交織，讓遊客在花香與茶韻中，深刻感受台灣特有的人文情懷；暨大也特別邀請全國37所高中的校長與主任共同簽署「櫻花樹下的盟約」，盼透過「合作共贏、資源共享」的理念，加深高中端對暨大的印象，並藉由校際締盟與產學連結，為學生創造更多國際交流與深造的機會。

▲2026暨大櫻花季專屬御守。（圖／國際暨南國際大學提供）

▲2026暨大櫻花季專屬御守。（圖／國際暨南國際大學提供）

校方指出，今年特別設計可愛吸睛的「櫻花季專屬御守」，將校園神獸「穿山甲」與嬌嫩櫻花圖騰融入其中，並安排至校內守護神「福安宮」進行過火儀式，象徵著將土地公的守護與祝福，遞交至民眾手中；自2月14日至22日的9天假期中，每日將提供400個限量御守，致贈給率先入場並支付停車費的小客車主。

相關活動檔期、在地景點優惠方案與交通資訊，請至暨大櫻花季官網查詢：https://b005.ncnu.edu.tw/app/index.php。

▲暨大與全國37所高中校長共同簽署「櫻花樹下的盟約」。。（圖／國際暨南國際大學提供）

▲▼暨大與全國37所高中校長共同簽署「櫻花樹下的盟約」。

▲暨大機車道上櫻花現況實景(攝影家李榮芳老師提供)。（圖／國際暨南國際大學提供）

關鍵字： 暨大 櫻花季 神獸御守 高中 校際締盟

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【畫面太萌啦～】阿勇學姐教珠珠學妹如何熱情打招呼！

推薦閱讀

SEVENTEEN小分隊CxM高雄巨蛋開唱

SEVENTEEN小分隊CxM高雄巨蛋開唱

暨大櫻花季今登場

暨大櫻花季今登場

信義鄉草坪頭櫻花季今登場

信義鄉草坪頭櫻花季今登場

家樂福198元福袋「最大獎88萬金條」　大年初一開賣

家樂福198元福袋「最大獎88萬金條」　大年初一開賣

「如嫦」卜卜蜆鍋1.5斤文蛤鋪滿滿

「如嫦」卜卜蜆鍋1.5斤文蛤鋪滿滿

台南奇美《埃及之王：法老》特展開箱

台南奇美《埃及之王：法老》特展開箱

「麵魚」、「滿雞軒」1/31台北開賣

「麵魚」、「滿雞軒」1/31台北開賣

萊爾富開出第3位「台積電股票」得主　幸運門市曝光

萊爾富開出第3位「台積電股票」得主　幸運門市曝光

沖繩JUNGLIA超詳細攻略！

沖繩JUNGLIA超詳細攻略！

台中最美「富興工廠」入選文化基地

台中最美「富興工廠」入選文化基地

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

SEVENTEEN小分隊CxM高雄巨蛋開唱

200元爽嗑主餐＋40道韓式小菜吃到飽

暨大櫻花季今登場

信義鄉草坪頭櫻花季今登場

「麵魚」、「滿雞軒」1/31台北開賣

三商巧福攜手武德宮推「紅燒四喜牛肉麵」　買就送黑虎開運錢母

必比登推介燃麵！隱身永和菜市場暗巷

韓國必去ARTE MUSEUM將落腳高雄

霍諾德吃鼎泰豐「巧克力小籠包」爆紅　甜點還有豆沙、芋泥口味

萬華鑊氣生炒鱔魚只賣130元！

熱門行程

最新新聞更多

SEVENTEEN小分隊CxM高雄巨蛋開唱

暨大櫻花季今登場

信義鄉草坪頭櫻花季今登場

家樂福198元福袋「最大獎88萬金條」　大年初一開賣

「如嫦」卜卜蜆鍋1.5斤文蛤鋪滿滿

台南奇美《埃及之王：法老》特展開箱

「麵魚」、「滿雞軒」1/31台北開賣

萊爾富開出第3位「台積電股票」得主　幸運門市曝光

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366