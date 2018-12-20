PABLO重回台灣首家直營店12//21開幕　還吃得到4種mini塔



▲PABLO重回台灣首家直營店12//21開幕。



記者黃士原／台北報導、攝影

PABLO在退出台灣二年後終於再回到台灣市場了！這次，由擁有PABLO品牌的日商公司DOROQUIA HOLATHETA以參與管理直營的方式，與旗下有56家餐飲店的大型加盟商Bun Corporation在台合資的塔樂奇在台灣重新出發，台灣首家直營店選擇插旗在新光三越台北信義新天地A8的2樓，12月21日正式開幕，而前三日還推出3個開幕活動，有限量的托特包、優惠劵等。





▲現烤半熟經典原味起司塔。





▲PABLO主打現烤半熟起司塔獨家研發「半熟」烘焙熟度，讓內餡濃而不膩、香滑順口，精心挑選的奶油起士和蛋白，加入大量的杏桃醬，精緻蓬鬆的內餡，這是PABLO的經典招牌。





▲抹茶起司塔。

至於大家比較想知道可以買到哪些商品，目前台灣首波的menu規劃供包括了現烤半熟起司塔、金牌起司塔、PABLO mini、餅乾、霜淇淋、PABLO冰沙、飲品等七大品項，皆以外帶為主：

●現烤半熟起司塔：共計3種口味，經典原味起司塔、抹茶起司塔、PABLO Nude

●金牌起司塔

●PABLO mini：共計4種口味，經典原味、巧克力、抹茶及草莓

●餅乾：PABLO巧克力脆米球

●霜淇淋：共計2種口味，原味經典起司霜淇淋及抹茶起司霜淇淋

●冰沙：共計5種口味，經典起司、抹茶白玉、巧克力、莓果起司、芒果起司

●冰飲品：包括PABLO Signature咖啡等共計8項產品

●熱飲品：包括PABLO Signature咖啡等共計7項產品





▲PABLO mini經典原味。

七大品項中，PABLO mini是台灣朋友陌生又熟悉的產品，陌生的是之前台灣PABLO並沒有引進，而熟悉的是這種尺寸的起司塔，之前已經有BAKE起司塔、安普蕾修起司塔等，PABLO mini單顆68元至78元，PABLO mini在日本累計已售出超過3000萬顆。



對於重回台灣市場，ドロキアオラシイタ株式会社代表取締役兼塔樂奇股份有限公司副董事長嵜本將光表示，2年前因為合約等問題而不得不中斷在台灣市場的經營，經過這段時間的反省之後，最後決定在台灣以直營的方式，將PABLO在日本的產品原汁原味在台灣重現。Bun Corporation會長兼塔樂奇董事長中野文治也表示，當初PABLO初次登台掀起排隊旋風，現在則是抱著要給台灣朋友更美味的心理在台東山再起





▲PABLO巧克力脆米球。



為迎接海外第一家直營店在台灣盛大開幕，PABLO於12月21日-12月23日特別規劃了開幕首3日「買不到的限定商品只想送給您」及「3合1 OPEN紀念優惠劵」加碼送，並針對新光三越卡友推出超殺點數兌換PABLO mini等3大好禮齊發。

(1)消費滿300元，加碼贈送在日本只送不賣、集點才能獲得的限定商品PABLO托特包，每日限量200名。

(2)不限金額消費即送3合1 OPEN紀念優惠劵一張，於下次消費金額滿100元以上即可享冰沙任一口味折抵30元或PABLO Signature咖啡免費兌換一杯、PABLO mini-經典原味免費兌換一個及PABLO mini任一口味免費兌換一個等超值優惠。

(3)新光三越卡友僅需扣會員點數10點即可兌換PABLO mini-經典原味一個，每日限量100名。

PABLO台灣一號店

地址：新光三越台北信義新天地A8 2樓(台北市信義區松高路12號)

電話：02-2723-7021