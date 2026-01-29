濟州島冬日5大玩法！走進浪漫山茶花隧道　玩重力賽車邊看海

▲漢拏山雪景。（圖／iStock提供）

記者蔡玟君／綜合報導

韓國濟州島冬天不僅擁有相對溫暖的氣候，更以其獨特的冰雪美景、盛開的花卉、豐富的文化體驗和新鮮的當季美食，成為旅人暖冬旅遊的熱門首選。Booking.com精選濟州島5大冬日體驗，不僅可以前往山中欣賞霧淞美景，還能看浪漫花海，同時能玩重力賽車邊看海。



漢拏山巔捕捉夢幻霧淞奇景

海拔1950公尺的漢拏山是韓國最高峰，每年冬日降雪後會出現極其珍貴的「霧淞」奇觀，樹梢掛滿晶瑩剔透的冰晶，形成一片夢幻的冰雪世界，吸引無數登山愛好者前往朝聖。體力充足的旅人可挑戰「城板岳」或「觀音寺」路線直達巔峰；若想輕鬆賞雪，則推薦「御里牧」或「靈室」路線，沿途雲霧與雪景交織，純淨清新的氛圍宛如置身仙境。

▲濟州島山茶花之丘。（圖／翻攝自카멜리아 힐臉書專頁）



山茶花之丘

位於安德面的「山茶花之丘」是亞洲最大的山茶花樹木園，在冬日成為一片充滿生機的粉紅花海，園內種植超過500個品種、逾6000棵山茶花。每年11月至隔年3月，紅、粉、白各色花朵爭奇鬥艷，構築成一條條浪漫的「山茶花隧道」，淡雅的花香隨冬風飄散，展現出不同於夏日的溫柔生命力，讓旅人能盡情體驗濟州島獨有的冬日浪漫氛圍。

▲濟州島特產漢拿橘。（圖／ETtoday資料照）



採摘黃金柑橘

濟州島素有「柑橘之島」的美譽，而冬季正是柑橘盛產、風味最佳的季節。走進結實累累的橘子園，旅人可以親手剪下金黃色的果實，體驗在地農家的豐收喜悅，不但能現採現吃，在結滿果實的橘樹下拍照，不僅色彩明豔亮眼，更能深刻感受這座島嶼獨有的田園閒情。



海女博物館

海女是濟州島最獨特且最具生命力的文化標誌，這些不攜帶氧氣設備、僅憑屏息潛入低溫海域捕捉漁獲的女性，承載了數百年的海洋文化。「海女博物館」詳細紀錄了她們的生活史、獨特漁具與對自然的敬畏，已被列為聯合國教科文組織非物質文化遺產。

▲▼濟州島9.81重力賽車公園。（上圖／記者蔡玟君攝，下圖／園方提供）

9.81 Park

對於渴望刺激的旅人，「9.81 Park」提供了一場速度與科技的饗宴。這座以地心引力為動力的賽車公園，讓旅人駕駛無動力賽車從坡道俯衝而下，在 AI 系統的安全監控下享受極致離心力。

除了戶外賽道，園區內還有 VR 體驗與室內雷射對戰，即使冬日偶有寒風雪雨，也能在室內盡情釋放熱血壓力，是尋求動態樂趣的年輕族群首選。