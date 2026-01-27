三商巧福攜手武德宮推「紅燒四喜牛肉麵」　買就送黑虎開運錢母

▲三商巧福今年春節首度找來雲林北港武德宮合作推出新品。（圖／三商巧福提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

三商巧福攜手雲林北港武德宮，即日起推出春節限定新品「紅燒四喜牛肉麵」，買就送「黑虎開運錢母」。

「三商巧福X北港武德宮」合作推出象徵好運齊聚的「紅燒四喜牛肉麵」，吃得到牛肋條、雪花牛、牛筋與牛肚，紅燒湯頭再加入特調蔥醬，單點240元，特價220元；套餐（含芝麻牛蒡絲與中杯飲料）原價320元，特價269元，購買新品即送「黑虎開運錢母（有福輪、福袋共2款）」1個，全台限量5萬個。

▲黑虎開運錢母只送不賣。

三商巧福今天會員點數日，以三商 i 美食會員卡號消費並兌點，即享1點折抵1元，每筆交易折抵上限為未付金額的30%。

▲定食8攜手味全龍推聯名餐點，西門店Yuri人形立牌超吸睛。（圖／爭鮮提供，下同）

另外，爭鮮餐飲旗下品牌「定食8」近日則攜手台灣職業棒球隊「味全龍」推出聯名活動，共有3款結合「龍魂精神」與「強棒出擊」為靈感的新品，「遍地開花牛鴨雙拼」是燻烤櫻桃鴨腿搭配日式醬燒牛胸腹；「開蕊熔岩玉子豬排」則以厚切豬五花搭配章魚花枝排，淋上濃郁天使起司醬；「龍光乍現蟹醬銷魂麵」則是以蟹黃、蟹膏炒出濃郁香氣，並鋪上鱈蟹肉與MVP錦龍餃。

▲遍地開花牛鴨雙拼。

▲龍光乍現蟹醬銷魂麵。

此外，定食8也同步推出「酥炸章魚排」、「MVP錦龍餃」與甜點「莓好生乳銅鑼燒」等全新餐點。

▲西門主題店除了有味全龍人氣球員視覺，也看得到小龍女成員的小立牌佈置。

除了聯名餐點將於全台定食8門市同步開賣，西門店特別規劃成聯名主題店，店內除了有味全龍人氣球員李凱威、劉基鴻、郭天信等視覺外，更特別設置味全龍專屬啦啦隊「Dragon Beauties小龍女」成員Yuri、菲菲、沛沛的小立牌佈置，而且還有Yuri等身人形立牌，在入口處迎接球迷。

定食8同步推出多項期間限定活動，至2月4日前完成指定任務並於社群分享聯名定食，即有機會抽中「味全龍限量球員簽名球」。