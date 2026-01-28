ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
最美高山茶鄉櫻花季登場　信義鄉草坪頭4000棵櫻花李花迎賓

▲信義草坪頭4000棵櫻花盛開迎賓。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

春節連假將至，南投縣政府指出，玉山高山茶產地草坪頭園區內逾4000棵櫻花、李花已陸續綻放，紅、白花瓣交織點綴茶山，邀請全國民眾到信義鄉體驗「花與茶的饗宴」、漫步櫻花小徑，更可順遊東埔溫泉、雙龍吊橋，度過充滿自然與人文底蘊的充實假期。

「信義鄉草坪頭櫻花季」今日正式揭開序幕，啟動儀式由信義鄉長全志堅主持，縣長許淑華、縣議員全文才、縣府觀光處長陳志賢、新聞及行政處長蔡明志及眾多在地代表村長都共襄盛舉；現場安排在地社區與學校的精彩展演，並由學童擔任「小小茶藝師」，讓遊客在賞花之餘，也能品味名聞遐邇的玉山高海拔烏龍茶。

縣府說明，草坪頭櫻花季活動期間為1月31日至3月1日，入場清潔費每人50元、小型車停車清潔費每輛100元；春節營運調整開放時間，除夕（2月16日）、初一（2月17日）、初二（2月18日）僅開放上午時段（08:00-12:00）；交通管制為遊覽車採官網線上預約制，每日限額30輛，須停放於投93鄉道1.5K處停車場，園區提供免費接駁，小型車需進入園區內停車場停放，道路兩側禁止臨時停車。

許淑華表示，為提升旅遊品質，縣府近年積極改善草坪頭園區的廁所、廣場及步道設施，誠摯邀請國人來南投走春，採買梅子夢工廠特色伴手禮。

