霍諾德吃鼎泰豐「巧克力小籠包」爆紅　甜點還有豆沙、芋泥口味

▲不只小籠包！鼎泰豐必吃的還有這10道　招牌「小菜」一定要點 。（圖／記者黃士原攝）

▲巧克力小籠包。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

美國攀岩大神霍諾德日前完成徒手攀登台北101的壯舉，直播主持人網紅馬克羅伯後來PO出影片，前一晚與霍諾德享用鼎泰豐，還爆料霍諾德特愛「巧克力小籠包」，讓許多網友驚訝竟有這款口味。其實除了巧克力，還有豆沙、芋泥小籠包，都在菜單的甜點系列中。

美國攀岩大神霍諾德日前完成徒手攀登台北101的壯舉，91分鐘成功攻頂，攀登過程透過Netflix直播，震撼全球。而直播主持人網紅馬克羅伯後來PO出影片，攀登前一晚與霍諾德享用鼎泰豐，還爆料霍諾德特愛「巧克力小籠包」，一口氣就吃了8顆。

▲鼎泰豐小籠包是國外旅客來台必吃美食。（圖／記者李毓康攝）

馬克羅伯影片曝光後，讓許多網友驚訝鼎泰豐竟有巧克力小籠包，但也有許多吃過的人大推，「一開始知道的時候嗤之以鼻，結果吃了一次每次去都會點」、「吃之前覺得是邪教，吃完之後逢人就推」、「這口味很久了，大人口味的巧克力」。

在鼎泰豐的菜單中，小籠包品項裡有原味、蟹粉、雞肉、絲瓜蝦仁、松露、蔬食等口味，而巧克力小籠包則是被歸類於甜點類，使用法國進口的濃醇黑巧克力，融合著甜、苦、酸、鮮果、烤焙、香氣等風味。此外，還有豆沙、芋泥小籠包，滿足不同甜食愛好者的需求。

▲三商巧福今年春節首度找來雲林北港武德宮合作推出新品。（圖／三商巧福提供）

另外，三商巧福攜手雲林北港武德宮，即日起推出春節限定新品「紅燒四喜牛肉麵」，吃得到牛肋條、雪花牛、牛筋與牛肚，紅燒湯頭再加入特調蔥醬，單點240元，特價220元；套餐（含芝麻牛蒡絲與中杯飲料）原價320元，特價269元，購買新品即送「黑虎開運錢母（有福輪、福袋共2款）」1個，全台限量5萬個。

▲黑虎開運錢母只送不賣。（圖／三商巧福提供）

關鍵字： 美食雲 鼎泰豐 巧克力小籠包 霍諾德

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

