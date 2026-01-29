ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
台北東區平價炒飯「隨意小吃」2/15熄燈　結束30年營業時光

▲台北東區最平價炒飯「隨意小吃」2/15熄燈。（圖／取自Google地圖）

記者黃士原／台北報導

「隨意小吃」是隱身台北東區巷弄內的快炒小吃店，開業已超過30年，曾是許多人逛街後填飽肚子首選，不過業者日前在店面貼出公告，只營業到2月15日。

位於台北東區巷弄內的隨意小吃，創立已有30多年，雖然炒飯售價已漲到130元至140元，但東區已算是最平價，另外還有炒麵、燴飯、便當及蓋飯，價格都沒有超過150元。至於單點的熱炒，則有常見的蔥爆牛肉、三杯雞、客家小炒等，售價也在200元至300元區間。

隨意小吃雖然很受附近服飾店員工及購物民眾的喜愛，店裡生意一直很好，不過由於老闆想退休，再加上請不到廚師，因此只營業到2月15日。消息傳出，讓許多老顧客覺得不捨，直說「竟然要收了」、「年輕的回憶」、「東區人的回憶」、「以前每周排鞋時必吃」、「蝦毀！我以後外送要吃啥？」、「回憶即將再減一」。

▲顏記杏仁露2/28歇業。（圖／取自Google地圖）

另外，台北迪化街的老店要少一家了！位於永樂市場的「顏記杏仁露」開業已有40多年，是當地知名冰飲店，不過日前傳出因為租金太貴，再加上生意不如以往，決定只營業到2月28日。

顏記杏仁露位在霞海城隍廟旁永樂市場1樓，夏天主打杏仁、綠豆、紅豆露，冬天賣著熱呼呼的花生湯、椪餅、油條，不僅深獲當地消費者喜愛，還有不少外國遊客慕名而來，品嘗屬於台灣的傳統好味道。

關穎從沒坐過捷運！　有司機接送：我很節儉的（？）

