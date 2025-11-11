邊泡湯邊俯瞰東川平原！隈研吾設計溫泉木屋　入場費僅1000日圓

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳莉玟

溫泉會館「キトウシの森きとろん」建於東川海拔457公尺小山丘之上，從旭川開車過來約莫3、40分鐘，據說這裡已經成為許多外國人投資的新標地，因此東川有了札幌二世谷之稱。這棟建築是隈研吾和東川町合作的眾建築之一，在東川町還有他的建築事務所，而這棟建物另一個賣點則是花了23億日圓，從外觀的木條看來也的確有延續了隈研吾的設計風格，外觀是以融合大雪山連峰與岐登牛山的東川設計作為設施意象。

環境

▲有三層樓，一樓是伴手禮中心和餐廳，二樓為溫泉，三樓則是展望台。

一樓

▲▼主要的伴手禮為東川的物產，東川風景名信片，以及以東川木材做成的飾品。

▲一樓的另一邊是餐廳，可以欣賞整個東川平原風景，據說這裡使用的木柴都來自東川這片森林。

▲這裡的餐點以套餐為主，分為5品、7品、9品，也可以和日歸溫泉一起買會比較便宜一點，另外也有酒類、下酒菜和冰淇淋等甜品供選擇。

▲▼通往二樓的木梯是以森林的坡地為設計概念，並有森林沙龍、森林畫廊等空間，強調的是自然、舒適，如在森林中散步、休息般。

二樓

溫泉及沙龍休息室，這裡泡湯的費用是1,000日圓，毛巾需另付300日圓，服務人員會給你一個附鑰匙的手環，跟日本多數大型溫泉會館差不多，在裡面消費都可以用這個手環，出館時再一併結帳。除了溫泉外，這裡的休息室還蠻大的，還有小型兒童遊戲間。

溫泉的照片取自官網（經同意），這裡的溫泉水非天然溫泉，是採用來自大雪山富含礦物質的地下水，搭配人工釷浴設施混合而成的無色無味溫泉，據說可以幫助身體快速暖和，同時有益身體。除了內湯外，也有露天風呂、碳酸浴和藥草浴，並有芬蘭式桑拿。

▲▼沖洗室和更衣室雖然不算很大，但乾淨舒適（照片取自官網，僅供參考）。

三樓

▲森林展望台有180到270度的視角，幾乎可以把整個東川盡收眼底，泡完湯後上來剛好撞見絕美的東川夕陽。

キトウシの森きとろん

地址：北海道上川郡東川町西4号北46番地

營業時間：10：00－22：00（周三公休）

