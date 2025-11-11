ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

邊泡湯邊俯瞰東川平原！隈研吾設計溫泉木屋　入場費僅1000日圓

小虎食夢網

小虎食夢網 小虎

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

▲▼キトウシの森きとろん。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳莉玟

溫泉會館「キトウシの森きとろん」建於東川海拔457公尺小山丘之上，從旭川開車過來約莫3、40分鐘，據說這裡已經成為許多外國人投資的新標地，因此東川有了札幌二世谷之稱。這棟建築是隈研吾和東川町合作的眾建築之一，在東川町還有他的建築事務所，而這棟建物另一個賣點則是花了23億日圓，從外觀的木條看來也的確有延續了隈研吾的設計風格，外觀是以融合大雪山連峰與岐登牛山的東川設計作為設施意象。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

環境

▲▼キトウシの森きとろん。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼キトウシの森きとろん。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲有三層樓，一樓是伴手禮中心和餐廳，二樓為溫泉，三樓則是展望台。

▲▼キトウシの森きとろん。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

一樓

▲▼キトウシの森きとろん。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼キトウシの森きとろん。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼主要的伴手禮為東川的物產，東川風景名信片，以及以東川木材做成的飾品。

▲▼キトウシの森きとろん。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼キトウシの森きとろん。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼キトウシの森きとろん。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼キトウシの森きとろん。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲一樓的另一邊是餐廳，可以欣賞整個東川平原風景，據說這裡使用的木柴都來自東川這片森林。

▲▼キトウシの森きとろん。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼キトウシの森きとろん。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼キトウシの森きとろん。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲這裡的餐點以套餐為主，分為5品、7品、9品，也可以和日歸溫泉一起買會比較便宜一點，另外也有酒類、下酒菜和冰淇淋等甜品供選擇。

▲▼キトウシの森きとろん。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼通往二樓的木梯是以森林的坡地為設計概念，並有森林沙龍、森林畫廊等空間，強調的是自然、舒適，如在森林中散步、休息般。

▲▼キトウシの森きとろん。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼キトウシの森きとろん。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

二樓
溫泉及沙龍休息室，這裡泡湯的費用是1,000日圓，毛巾需另付300日圓，服務人員會給你一個附鑰匙的手環，跟日本多數大型溫泉會館差不多，在裡面消費都可以用這個手環，出館時再一併結帳。除了溫泉外，這裡的休息室還蠻大的，還有小型兒童遊戲間。

▲▼キトウシの森きとろん。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

溫泉的照片取自官網（經同意），這裡的溫泉水非天然溫泉，是採用來自大雪山富含礦物質的地下水，搭配人工釷浴設施混合而成的無色無味溫泉，據說可以幫助身體快速暖和，同時有益身體。除了內湯外，也有露天風呂、碳酸浴和藥草浴，並有芬蘭式桑拿。

▲▼キトウシの森きとろん。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼キトウシの森きとろん。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼キトウシの森きとろん。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼キトウシの森きとろん。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼キトウシの森きとろん。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼キトウシの森きとろん。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼沖洗室和更衣室雖然不算很大，但乾淨舒適（照片取自官網，僅供參考）。

▲▼キトウシの森きとろん。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

三樓

▲▼キトウシの森きとろん。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼キトウシの森きとろん。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼キトウシの森きとろん。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼キトウシの森きとろん。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲森林展望台有180到270度的視角，幾乎可以把整個東川盡收眼底，泡完湯後上來剛好撞見絕美的東川夕陽。

キトウシの森きとろん

地址：北海道上川郡東川町西4号北46番地
營業時間：10：00－22：00（周三公休）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～
《小虎食夢網》部落格粉絲團

【你可能也想看】

►大溪必朝聖麵店！擔仔麵獨門醬汁香濃微辣　飄香將近一甲子
►利尻島必喝乳酸飲料竟有大蒜味！70年老店還有紫蘇、山葡萄口味
►北海道最高峰「旭岳纜車」必搭！雲霧纏繞活火山、俯瞰東川平原

關鍵字： キトウシの森きとろん 日本旅遊 達人旅遊 旅遊情報 日本特色系列 小虎食夢網

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【鳳凰颱風】登陸菲律賓已釀2死 逾百萬人撤離

推薦閱讀

札幌《孤獨的美食家》CP值燒肉！隱身民宅煙霧瀰漫　厚牛舌必點

札幌《孤獨的美食家》CP值燒肉！隱身民宅煙霧瀰漫　厚牛舌必點

鳥取「紅葉秘境」在地人也難得一見！京都庭院大師耗時3年打造

鳥取「紅葉秘境」在地人也難得一見！京都庭院大師耗時3年打造

板橋古早味手切滷肉飯！每口都能吃到鹹香帶皮肥肉　還有賣頭骨肉

板橋古早味手切滷肉飯！每口都能吃到鹹香帶皮肥肉　還有賣頭骨肉

駁二飄香20年關東煮老攤！炭香烤黑輪微甜酥香　古早菜頭湯免費續

駁二飄香20年關東煮老攤！炭香烤黑輪微甜酥香　古早菜頭湯免費續

inari居酒屋推特別企劃

inari居酒屋推特別企劃

「香檸烤布蕾甜甜圈」販售最後6天　每周上架2次改天天供應

「香檸烤布蕾甜甜圈」販售最後6天　每周上架2次改天天供應

邊泡湯邊俯瞰東川平原！僅需1000日圓

邊泡湯邊俯瞰東川平原！僅需1000日圓

瑞士新景點　搭電梯登頂俯瞰冰川

瑞士新景點　搭電梯登頂俯瞰冰川

乾杯集團推牛舌定食新品牌

乾杯集團推牛舌定食新品牌

西瓜卡吉祥物「企鵝」宣布明年底畢業

西瓜卡吉祥物「企鵝」宣布明年底畢業

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

雙11餐飲優惠　吃到飽雙人同行第2人111元

超過60年歷史點心總匯！凌晨4點開賣

手搖飲「雙11優惠」懶人包　

三重人才懂吃的阿嬤古早味油飯！

新北耶誕城主燈、裝置亮點全攻略

雙11限定甜點優惠　草莓千層派買1送1、巧克力蛋糕買3送3

全台宵夜飯店懶人包

台中起家手搖飲「阿檸」進軍台北　開幕享買1送1

夜唱族、酒客愛店「炸雞排骨飯」藏身條通巷弄

谷關「滑水道露天溫泉」群山環抱！

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

inari居酒屋推特別企劃

「香檸烤布蕾甜甜圈」販售最後6天　每周上架2次改天天供應

邊泡湯邊俯瞰東川平原！僅需1000日圓

瑞士新景點　搭電梯登頂俯瞰冰川

乾杯集團推牛舌定食新品牌

西瓜卡吉祥物「企鵝」宣布明年底畢業

烏石港玻璃屋咖啡！窗邊座位遠眺龜山島

7-11聯名「蓮花焦糖脆餅」推3款新品

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366