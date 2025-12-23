台北戶外滑冰場「門票0元」！還免費提供冰鞋護具租借

我是喜歡SNOOPY、喜歡攝影的史努比媽咪，我用照片與文字記錄與搞怪女兒可樂娜旅行，探索與享受美食的美好時光。

撰文攝影／史努比遊樂園、整理／實習記者陳品勻

「中國信託金融園區戶外滑冰場」開放囉！以公益為出發點所以不但入場免費，就連租借冰鞋和護具也全部免費。館內的文薈館有多媒體互動也超好玩可以順遊，開放場次？如何預約？如何入場？如何租借冰鞋護具？注意事項？就看這篇喔。

交通、停車資訊

►捷運：板南線「南港展覽館站」下車或文湖線「南港軟體園區站」下車。

►公車：小1、小1區、棕10、21、21直、民權幹線(原紅32) 、203、281、600、629、645、645副、683、711、市民小巴M15至「南港軟體園區北站」下車。市民小巴M15、棕19、藍51、600至「捷運南港軟體園區站」下車。

►停車：設有付費停車場，停車入口由經貿二路106巷進入。

開放日期

►日期：民國114年12月11日至民國115年02月22日

►開放場次：

平日場次：15：30、17：30、19：30

假日場次：13：30、15：30、17：30、19：30（02月16日除夕休館，寒假期間視同假日）

►開放地點：台北市南港區經貿二路186號（中國信託金融園區）

►年齡限制：6歲以上兒童開放單獨滑冰、6歲以下需具備基本滑冰能力，且由成人全程陪同。

►門票資訊：免費入場。

入場方式

►現場排隊

報名方式：開放一般民眾現場排隊領取號碼牌入場。依當日預約狀況，於開場前60分鐘開放號碼牌取票，每人限領乙張，憑現場叫號依序入場，開場後30分鐘仍未進場則該號碼牌作廢失效。

►團體預約（僅開放政府立案之慈善團體與學生團體報名）

​報名時間：10：00起開放次日14天內平日場次預約。

※ 周休二日、國定假日、彈性休假日及寒假期間不開放預約。

※ 如當日預約已額滿請現場排隊；不開放個人預約。

▲今年2025年滑冰場以「咖波冰原大冒險」為主題，有超可愛的咖波陪伴大家一起滑冰一定超開心。

入場

開放的第一天第一場，親身來體驗一下如何入場。坐捷運的話，可以搭到「南港軟體園區站」，開車前來的話周邊都有停車場停車很方便。

環境介紹

鞋舖服務台

排隊進場直接到鞋舖服務台借冰鞋和護具，提供的冰鞋尺寸是16cm至29cm，每人憑證件可以免費租借4份冰鞋和護具，所以記得一定要帶證件。

休息區與置物櫃

提供長椅讓民眾可以休息與換穿鞋子，提供免費置物櫃，需投幣10元，使用結束後會退回，可以將隨身包包放進置物櫃就能輕鬆去滑冰了。休息區設置了暖爐，若溫度太低的話就會啟動暖爐設備，真的很貼心。

休息區

▲休息區設有桌椅可以坐下來休息、喝水好舒適。

兒童遊戲區

兒童遊戲區是玩雪場，平常都只能玩沙，來到這裡可以盡情玩雪，貼心準備了小汽車和玩雪玩具，讓小朋友開心玩。

廁所

▲因為採一次性進場，所以場內就有設置廁所，不用擔心尿急啦。

滑冰場

滑冰場很寬敞，入場滑冰要以逆時鐘方向滑，大家遵守秩序和方向才不會撞在一起喔。當日氣溫算是溫暖，我在滑冰場完全不會覺得冷，有人則是在滑冰場走到流汗了，所以滑冰場會不會冷，我覺得應該是視當日氣溫，如果是出太陽的好天氣來滑冰的話，那就可以穿輕薄一點，建議還是穿長袖，跌倒比較有保護作用。

入場介紹

平日第一場是下午15:30，進場前1小時會發放號碼牌，所以我大概不到14：00就到現場，我到的時候還沒有人排隊，想要先去逛逛，但又怕等等突然湧現排隊人潮，讓我進退兩難，只好就直接在現場排隊了，所以我抽到第1號。時間到後要15分鐘內入場不然票券就會作廢喔。

▲後來特別挑了星期三下午場來，拿到34的號碼牌，平日下午人不多，溜冰品質一級棒。

票卡、感應手環

入場後會拿到票卡，憑票卡租借冰鞋和護具，後來多了感應手環，掃描館內5個感應區後可以兌換扭蛋代幣，手環出場前需要歸還。

免費租借冰鞋與護具

先量量腳，試穿後如果覺得尺寸不合還是可以更換，也可以帶自己的冰鞋來溜喔。建議穿超過腳踝以上的運動鞋襪較能避免磨傷。

溜冰用具

用具一共有冰鞋、護膝、護肘、保護手掌套當然還有安全帽，護膝護肘那些對可樂娜來說魔鬼氈黏到最緊還是太鬆，

建議直接綁緊比較安全。現場會有工作人員幫忙檢查鞋子是否有穿好，如果有任何護具穿戴上的問題也能請他們幫忙喔。

▲不過後來有走得更穩更快了，希望有更多機會來練習溜冰。

▲雖然是扶著牆走但還是興致勃勃的，開心就好。

換代幣扭蛋

手環掃描５個感應區後就能兌換代幣來玩扭蛋，扭蛋內容是貼紙和巧克力，雖然只是個小禮物，但小朋友可以玩扭蛋還是很有驚喜感。

文薈館

▲中國信託金融園區A館的文薈館有多媒體互動、VR虛擬實境等裝置，免門票參觀，滑冰後也能帶小孩來玩玩。

三重世貿公園

▲三重世貿公園緊鄰著中國信託金融園區，以侏羅紀時代為主題的公園，滑冰前後還能來公園玩。

總結

到「中國信託金融園區戶外滑冰場」方便好玩，滑冰結束還能逛逛其他展覽，園區內也有不少美食，還有體力的話，戶外有南港三重世貿公園恐龍主題的遊戲場可以玩，帶孩子來玩絕對是非常充實的半日遊，滑冰體驗雖然只能慢走但還是覺得好好玩，希望今年有更多時間可以再來挑戰。

中國信託金融園戶外公益滑冰場



地址：台北市南港區經貿二路186號（中國信託金融園區）

電話：02－33277777

營業時間：13：30－21：00

＊以上圖片皆由部落客《史努比遊樂園》授權提供，現有經營：部落格、Instagram、粉絲團『史努比&可樂娜的遊樂園』

