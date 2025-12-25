ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
台北珍珠坊「港點吃到飽」2人行1人半價　彩虹座下午茶同推優惠

▲台北珍珠坊「港點吃到飽」2人同行1人半價。（圖／取自台北福華臉書）

▲台北珍珠坊「港點吃到飽」2人同行1人半價。（圖／取自台北福華官網）

記者黃士原／台北報導

福華大飯店珍珠坊「港點粵菜吃到飽」一直受到許多老饕喜愛，11月起除了推出新菜單外，日前還與Buffet餐廳彩虹座一同推出年末優惠，即日起至明年1月31日，周一至周五指定餐期2人同行第2人半價。

福華大飯店珍珠坊「港點粵菜吃到飽」提供冷盤類、燒臘類、熱炒類、主食類、精選羹湯類、點心類、甜品類等7大類，合計60多道，除了其中明爐烤燒鴨、蜜汁烤叉燒、玫瑰油雞、蜜汁叉燒酥、乾炒牛河粉、避風塘軟殼蟹等必點人氣菜色，11月還新增多項新品，像是橘汁豉油雞、蔥油牛柏葉、南乳炸雞翅、鹹魚雞粒炒香苗、韭黃鮮肉蒸燒賣等。

搶攻農曆春節前的聚餐商機，珍珠坊與彩虹座Buffet餐廳一同推出「豪饗吃到飽」優惠，即日起至明年1月31日，周一至周五晚餐2人同行第2人半價，珍珠坊適用晚餐時段，而彩虹座則是下午茶。

▲紅豆食府「小籠包」。（圖／取自紅豆食府臉書）

另外，紅豆食府敦南店吃到飽方案已經結束，不過業者日前加碼，信義店也開始在平日中午提供吃到飽方案，每人868元，活動到明年1月30日，喜歡上海料理與點心的民眾趕快預約。

知名餐廳「紅豆食府」以道地上海料理聞名，是許多民眾聚餐的熱門選擇，敦南店在熄燈前曾推出吃到飽感謝祭。雖然敦南店已結束營業，不過紅豆食府日前再加碼，信義店也推出感恩回饋活動，午餐一樣每人868元（10%服務費另計），可享有近30道上海點心與經典料理吃到飽，像是上海生煎包、心太軟、蜜汁叉燒包、小籠包都可以無限續點。

