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北海道最高峰「旭岳纜車」必搭！雲霧纏繞活火山、俯瞰東川平原

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如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

▲▼大雪山旭岳纜車。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳莉玟

如果要我說一個日本最喜歡的景點，我可能要思考再三；但如果問我北海道最喜歡的景點，我便馬上有答案。那就是大雪山國立公園，海拔高度為2,290公尺的「旭岳」，跟著我們搭大雪山旭岳纜車上山，感受北海道第一高峰的早秋風景。

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位置

▲▼大雪山旭岳纜車。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲旭岳位於旭川東邊，從旭川車站開車到達大雪山旭岳纜車處的距離約1小時多一點，如果是從札幌約莫是3小時左右。

大雪山旭岳纜車
運行時間是早上06：00到17：30（依季節略有不同），基本上是全年無休，纜車可容納100人左右，來回票價是2,400日圓左右。纜車從海拔1100公尺上升到海拔1600公尺，全長2.36公里，高差約490公尺，全程約10分鐘左右。天氣好的話可以仰望越來越近，卻又隱隱約約、雲煙傻傻分不清的旭岳主峰，並俯望整個東川、旭川高低起伏山巒、丘陵及平原。

▲▼大雪山旭岳纜車。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼大雪山旭岳纜車。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼大雪山旭岳纜車。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼大雪山旭岳纜車。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼大雪山旭岳纜車。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼大雪山旭岳纜車。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

伴手禮中心
纜車站有一個簡易的伴手禮中心，可以補充上山所需的水、食物，建議在此先上洗手間。另外透過日方合作夥伴「繫日之旅」幫我們安排了專程的導遊，並全程都有翻譯跟隨。這個導覽非常用心，還有揹咖啡壺和點心，在中途休息的地方讓大家品嚐。

▲▼大雪山旭岳纜車。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼大雪山旭岳纜車。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

旭岳散步
離開纜車站前方就有一個平台，可以完整的遠望旭岳。基本上都是小碎石路，算是好走，坡段也都有木道、木梯、石梯，只要不離開繩索範圍，幾乎是沒有安全問題。

▲▼大雪山旭岳纜車。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲旭岳簡易的散步路線，全程約莫是1.7公里，如果加上拍照建議抓1個半小時的時間比較保險。

第一段還算是綠意盎然
導遊說每年的六七月旭岳融雪開始，春天才會真正到來。緊接著高山植物隨著融雪再次展現綠意，幸運的話還可以看到花粟鼠正在覓食。

▲▼大雪山旭岳纜車。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼大雪山旭岳纜車。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼大雪山旭岳纜車。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼大雪山旭岳纜車。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼大雪山旭岳纜車。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼大雪山旭岳纜車。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼大雪山旭岳纜車。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼大雪山旭岳纜車。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼大雪山旭岳纜車。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

第二段可以拍到旭岳倒影的大小湖泊
如最著名的姿見湖、夫妻湖、鏡池等大小高山池泊，周邊都有搭建可供休息的展望台。不過因為高山雲霧很多，要拍到實景、倒影都沒有被雲遮住的完整畫面，可能需要一點耐心。

▲▼大雪山旭岳纜車。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼大雪山旭岳纜車。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼大雪山旭岳纜車。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼大雪山旭岳纜車。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

第三段是往旭岳的山腳下移動
也就是靠近第五展望台，這裡不僅可以清楚看到旭岳這座活火山不斷冒出的煙，也能清晰的聞到硫磺味。雖然很安全，但還是得隨時注意，尤其是腳邊易滑的碎石。

▲▼大雪山旭岳纜車。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼大雪山旭岳纜車。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼大雪山旭岳纜車。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼大雪山旭岳纜車。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼大雪山旭岳纜車。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲最後，這裡是導遊覺得拍旭岳最美的地方「大雪山愛之鐘」，導遊說此鐘是為了祈求登山者平安而建。

▲▼大雪山旭岳纜車。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼大雪山旭岳纜車。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼大雪山旭岳纜車。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼大雪山旭岳纜車。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

大雪山旭岳纜車

地址：北海道上川郡東川町旭岳温泉
營業時間：06：30－17：30（因季節而異）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～
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關鍵字： 大雪山旭岳纜車 日本旅遊 達人旅遊 旅遊情報 日本特色系列 小虎食夢網

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