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利尻島必喝乳酸飲料竟有大蒜味！70年老店還有紫蘇、山葡萄口味

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如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

▲▼ミルピス商店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳莉玟

去年九月我們登上日本人心中的昆布、海膽之島「利尻島」一探究竟，許多觀光客慕名登島，想一嚐究竟的謎之飲料「ミルピス」，這一味只有這裡有，也只有這家ミルピス商店別無分號。只賣一種飲料，一賣就是七十年，在日本是傳說級的存在。

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利尻島
雖然稚內也有JR列車可達，但建議還是搭國內線飛機比較快，畢竟開車從札幌到稚內也要5小時，從旭川也要3個半小時左右。

▲▼ミルピス商店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼ミルピス商店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲接近稚內機場時，還有機會在空中看到這絕美的「利尻夕陽」。

▲▼ミルピス商店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲白色戀人LOGO的那座雪山正是有「利尻富士」之稱的利尻山。

ミルピス商店

地點
位於利尻島的西北，位於兩座島上利尻町、利尻富士町之間，離利尻空港也不算遠，但如果不是自駕，沒有交通工具倒是有點不便。

▲▼ミルピス商店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

外觀

▲▼ミルピス商店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲看起來就像廢棄的工廠，友人說它是利尻島最後一間牧場改建，營業時間約莫有七十年左右。

▲▼ミルピス商店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

環境
只單賣飲料的小店居然有不算小的內用空間，雖然談不上舒適，但也有七十年老店的溫度，牆上貼滿各種新聞、報章雜誌的採訪報導。店主人說甚至有東京電視台專程來這拍攝報導，只要有美食、旅遊節目登島，八成都會到這裡，畢竟這種神奇的乳酸飲料也只有這裡喝得到。

▲▼ミルピス商店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼ミルピス商店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼ミルピス商店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲來訪的名人、節目簽名板貼滿牆上，多到不知放什麼地方，只能暫時放在櫃台前。

▲▼ミルピス商店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

菜單
據說早期還有賣一些其他的品項，但多數來這的人只衝著這味而來，後來老闆乾脆只提供這種飲料，有時也會有一些果汁或是甘酒。順便一提，很多人喜歡在日本喝瓶裝牛乳然後把空瓶帶回家，但在這裡要多付100日幣。

▲▼ミルピス商店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼ミルピス商店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼ミルピス商店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲想喝什麼口味，先寫在桌上的紙條上，這種純手工點菜單也是一種樂趣。

品項
ミルピス是一種乳酸飲料，據說利尻島沒人沒喝過，沒喝過就不是利尻人。瓶身是以前牧場的牛乳瓶，連上面的紙蓋都滿滿復古風超可愛。口味上有十多種，但除了原味以外，有些不一定每天都有，就算有也是每日限定，賣完就沒有了。

▲▼ミルピス商店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

有人說原味就是淡一點的可爾必思，有人說乳酸味單純了一點，沒有很特別。當天我們喝了山葡萄、紫蘇、昆布等口味，都非常特別，尤其是昆布，畢竟這裡的昆布很有名，建議一定要買一瓶來喝喝看。

▲▼ミルピス商店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼ミルピス商店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲我最愛也覺得最神奇的是大蒜口味，入口真的是大蒜味，然後切換成蘆筍汁的味道，超級神奇！

ミルピス商店

地址：北海道利尻郡利尻町沓形字新湊153
營業時間：08：00－19：00

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～
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