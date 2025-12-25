2025全球最繁忙國際航線出爐！桃機包辦1、9名　冠軍不是飛日本

▲桃園機場2條航線擠進全球前10。（圖／資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

2025年全球最繁忙國際航線排行榜出爐，台灣表現相當亮眼。全球最大航空大數據公司OAG（Official Aviation Guide）公布最新統計結果，與桃園機場相關的航線一舉搶下第1名與第9名，分別為「台北－香港」及「台北－東京成田」航線，雙雙擠進全球前十。

OAG每年依據全球航空資料，統計最繁忙的國際航線，並以「座位數」作為排名依據。其中，台北－香港航線在2025年提供高達683.2萬個座位數，穩坐全球冠軍，大幅領先第二名「開羅－吉達」航線的575.3萬個座位數。

7家航空激烈競爭 台北－香港成全球最忙航線

台北－香港航線長年被視為全球競爭最激烈的國際航線之一。OAG分析指出，該航線共有7家航空公司投入營運，包括華航、長榮、星宇，以及國泰航空、香港航空等，在運能逐步回溫下，短短約1.5小時的航程呈現高度競爭態勢。為爭奪旅客，各航空公司平均票價下調約6%，價格戰持續白熱化。

不過，儘管2025年座位數高達683.2萬個，仍較2019年新冠疫情前減少約14%，但已比2024年成長1%，顯示航班運能正逐步回升，但尚未完全回到疫情前高峰。

台北－成田首度進前十 赴日熱潮推升運能

排名第9名的「台北－東京成田」航線，2025年座位數達402.1萬個，首度擠進全球前十大最繁忙國際航線。該航線去年僅排名第11名，今年小幅成長1%，但與2019年疫情前相比，座位數已大幅增加22%，顯示台灣旅客赴日旅遊需求持續高檔。

亞洲航線占7條 航空市場復甦重心在亞、中東

OAG進一步指出，2025年全球前十大最繁忙國際航線中，有7條位於亞洲，凸顯亞洲仍是全球航空旅運的核心市場；其餘3條則分布於中東地區（開羅－吉達、杜拜－利雅德）以及歐美跨大西洋航線（紐約－倫敦）。整體運能成長主要集中在亞洲與中東，顯示兩大區域的航空市場復甦力道最為強勁。

2025年前十大最繁忙國際航線依序為：

1、香港（HKG）－台北（TPE）

2、開羅（CAI）－吉達（JED）

3、吉隆坡（KUL）－新加坡（SIN）

4、首爾仁川（ICN）－東京成田（NRT）

5、首爾仁川（ICN）－大阪關西（KIX）

6、雅加達（CGK）－新加坡（SIN）

7、杜拜（DXB）－利雅德（RUH）

8、曼谷（BKK）－香港（HKG）

9、東京成田（NRT）－台北（TPE）

10、紐約甘迺迪（JFK）－倫敦希斯洛（LHR）